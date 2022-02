Bamboula à la FSF: L'Etat casque 4,612 milliards FCfa, Aliou Cissé avec 114 millions FCfa, Me Senghor, Amadou Kane et Cheikh Seck 246 millions FCfa

Selon le quotidien sportif "Record", l'Etat a casqué 4,612 milliards de nos francs durant cette campagne. A l'en croire, la liste officielle passe de 50 à 55 membres.



Les champions d'Afrique, évidemment les joueurs, se partagent 2, 296 milliards FCfa. Le sélectionneur Aliou Cissé se taille la part du lion, avec la bagatelle de 114 millions FCfa.



Les deux ministres de la République, Matar Bâ et Abdoulaye Sow, respectivement en charge des Sports et de l'Urbanisme, sont décorés à titre exceptionnel.



Le président de la Fédération sénégalaise de football (Fsf), Me Augustin Senghor, Amadou Kane et Cheikh Seck, empochent 246 millions FCfa.

Les gardes du corps rentrent chacun, avec dix (10) millions de francs Cfa.