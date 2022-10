Barkédji : des bandits ouvrent le feu sur une famille de commerçants ; Elimane Dia froidement abattu et deux autres personnes grièvement blessées

La Commune de Barkédji, précisément le village de Diagaly, a vécu, hier, une soirée cauchemardesque. La raison ? Un commerçant, en l’occurrence Elimane Dia, a été froidement abattu par des assaillants lourdement armés. Fait saisissant pour mériter d’être souligné : les bandits ont perpétré leur sale besogne, une heure seulement après la prière du crépuscule.



La victime faisait partie d’une famille de commerçants établis à Diagaly. Et c’est dans son lieu de travail que le jeune Elimane Dia a été abattu. Tandis que deux autres personnes ont été grièvement blessées.



Outre le commerce qu’elle menait comme activité, cette famille éplorée est également réputée composée de grands éleveurs. Autant dire que les assaillants ont dû connaître la victime et ses parents. Quelques instants après le drame, le préfet de Linguère et es forces de défense et de sécurité ont rallié le lieu du sinistre situé dans le département de Linguère et l’arrondissement de Barkédji.















































Mame Sané NDIAYE, Correspondante à Linguère (Actusen.sn)