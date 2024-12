Barnier renversé: Emmanuel Macron s'exprimera demain soir à 20 heures

Michel Barnier et son gouvernement sont désormais renversés.



"Aujourd’hui, dans un acte à l’opposé du patriotisme, le RN et le NFP ont mêlé leurs voix pour déstabiliser le pays", regrette Antoine Armand, le ministre de l'Économie sur X.



"C’est un immense honneur d’avoir servi sous l’autorité du Premier ministre Michel Barnier, un homme de dialogue et de compromis", avance encore le locataire de Bercy.





Le président de la République Emmanuel Macron s'exprimera demain soir à la télévision.



En effet, l'Élysée a annoncé ce mercredi 4 décembre qu'Emmanuel Macron s'adressera aux Français ce jeudi à 20 heures, après la chute du gouvernement Barnier.



L'entourage du chef de l'État n'a pas fourni de précisions sur le moment auquel un nouveau Premier ministre serait nommé.