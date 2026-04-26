Bassirou Diomaye Faye : ‘’L’Etat va soutenir la construction d’une résidence du Khalife au Daakaa’’

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a promis, samedi, la contribution de l’Etat à la réalisation du projet de construction d’une résidence pour le Khalife général, Amadou Tidiane, sur le site du Daakaa.



‘’Nous ferons de notre mieux dans les meilleurs délais pour concrétiser ce projet de construction de la résidence de Thierno’’, a t-il dit en wolof, après avoir effectué la prière sur le site du Daakaa, en présence du Khalife général Amadou Tidiane Ba.



Thierno Mouhamadou Saïdou Ba (1900-1980), initiateur du Daakaa, avait un projet de construction d’un lieu de repos dénommé ‘’Darou tafassihi’’. La Fondation ‘’Dental Daakaa’’, pivot de l’organisation de cet événement religieux, a entrepris la construction d’un mur de clôture dans le cadre de ce projet sur le site du Daakaa.



Bassirou Diomaye Faye a justifié sa présence à cette retraite spirituelle entamée le 18 avril, en tant que président de la République, fils et disciple, évoquant son estime à l’endroit de Thierno Amadou Tidiane Ba et son père Thierno Mouhamadou Saïdou Ba (1900-1980), fondateur de Madina Gounass.



Le président Faye a sollicité les prières du Khalife et des disciples pour la paix, la stabilité, la prospérité et la cohésion sociale dans le pays et pour la réussite du gouvernement.



Bassirou Diomaye Faye a souhaité une longue vie pleine de santé au Khalife Thierno Amadou Tidiane Ba afin qu’il puisse accompagner le pays par ses prières



Le chef de l’Etat a annoncé qu’il va se pencher prochainement sur les conclusions des concertations sur les daaras, écoles coraniques, initiées par la Délégation générale aux affaires de la Présidence de la République.



Bassirou Diomaye a salué les bons rapports entre l’Etat et les foyers religieux, saluant leur contribution dans la paix, la cohésion sociale et l’éducation au Sénégal.



Il a évoqué l’implication des services étatiques dans l’organisation des évènements religieux, comme le Daakaa, soulignant que l’Etat du Sénégal a fait le choix d’une ‘’laïcité positive’’.



Le porte-parole du khalife, Thierno Ibnou Oumar Ba a salué le respect des engagements de l’Etat, à travers ses services déconcentrés, pour permettre aux disciples de disposer de l’eau, de l’électricité, de la sécurité, de la santé et du réseau téléphonique.



Il a notamment insisté sur la présence du chef de l’État au Daakaa, estimant que c’est un honneur fait au Khalife Thierno Amadou Tidiane Ba et à tous les disciples.



L’édition 2026 du Daakaa de Madina Gounass, une retraite spirituelle qui a démarré le 18 avril, prend fin lundi.



Ce grand rassemblement religieux institué en 1942 par Thierno Mouhamadou Saïdou Ba, se tient chaque année à 10 km de Madina Gounass, une commune du département de Vélingara, dans la région de Kolda.



Des moments intenses de dévotion consacrés à la prière et au récital du saint Coran marquent cette retraite spirituelle de milliers de fidèles venus du Sénégal, de la sous-région et de la diaspora.









































APS