Bateau Aline Sitoé Diatta : Tests négatifs pour le Français et les membres de l'équipage

Tests négatifs pour le couple français et l'équipage du bateau Aline Sitoé Diatta. L'Institut Pasteur de Dakar a livré les tests au coronavirus à la suite du cas suspect détecté dans le navire. Il s'agissait d'un Français.



Selon la Rfm, le navire qui devait observer un arrêt technique à compter d'hier avait été bloqué à son arrivée au Port autonome de Dakar aux alentours de 5 heures du matin à cause d'un cas suspect.



Le ressortissant français avait connu une montée de fière, alors qu'il partageait sa cabine avec 7 autres passagers. Après le test, le Français et les membres de l'équipage ont été libérés.



Le bateau avait convoyé 300 passagers dont 22 Français, 5 Espagnols, 1 Belge et 12 Bissau-guinéens, 6 Congolais, 1 Burkinabé et 2 Maliens.