Benno – Contre les ministres et Pca du Ps : Des socialistes veulent du sang neuf

C’est une position qui ne va pas manquer d’arracher le sourire à l’opposition. L’Action pour la défense des intérêts du Parti socialiste (Adis), un courant de la formation politique dirigée par l’intérimaire Aminata Mbengue, attire «l’attention du Président Macky Sall» sur la place que devrait occuper le Ps. En effet, pour Abdoulaye Gallo Diao, «le Ps est affaibli et marginalisé, après chaque victoire électorale pour laquelle le Parti socialiste a consenti énormément d’efforts et de sacrifices. Aujourd’hui, notre parti a totalement perdu sa force politique dans la structure du pouvoir de la mouvance présidentielle à cause des coups bas et l’absence de générosité et de sincérité de nos alliés de l’Apr». En conférence de presse hier, Abdoulaye Gallo Diao estime qu’«à la lecture de la configuration actuelle du nombre de députés dont disposent le Ps, l’Apr et ceux de l’opposition, notre parti a toutes les cartes en main pour se faire respecter et réclamer ce qui lui revient de droit de façon légitime, dans la distribution des responsabilités politiques et étatiques au sein de l’Assemblée nationale, du Hcct, comme au niveau du gouvernement et du Cese. Autrement dit, nous déclarons, nous persistons que les 5 députés du Ps valent plus que les 77 députés de Bby dans les rapports de force entre les différentes coalitions». A cet effet, l’Adis exige «(…) un Ps fort et conquérant dans la coalition Bby». Cela se matérialise, selon Abdoulaye Gallo Diao, par le remplacement «des vieux responsables socialistes qui, depuis 2012, sont ministres et Pca (…) par la jeune génération techniquement compétente et politiquement engagée au service du Ps, de Bby et du Peuple sénégalais».



Pour le renouvellement des ministres et Pca socialistes

Par ailleurs, Abdoulaye Gallo Diao estime que «10 ans de ministre et de Pca suffisent largement pour un responsable socialiste, qui a vécu trois générations de présidents de la République du Sénégal».

Cette menace à peine dévoilée pose un débat sur l’avenir de la coalition au pouvoir. En effet, les élections locales et législatives ont fini de fragiliser Bby, qui est dans l’optique de sécuriser sa courte majorité à l’Assemblée nationale. A moins de 2 ans de la Présidentielle de 2024, la percée de l’opposition interdit toute forme de division au pouvoir s’il veut conserver ses chances. Pour autant, le Ps, qui a écrit l’histoire politique du Sénégal, ne pourrait se permettre de ne pas présenter un candidat issu de ses rangs quand on sait qu’en 2019, le parti de Senghor avait soutenu Macky Sall. Dans la même logique, Ahmed Aïdara, qui lorgne la présidence de l’Assemblée nationale, avait assuré avoir le soutien des 5 socialistes députés. Avant que ceux-ci ne le démentent !

Bby a l’habitude de ce genre de débat. Après la victoire en 2012, ils n’étaient pas nombreux les observateurs qui prédisaient un avenir radieux à la coalition présidentielle. Après 10 ans d’existence, des scissions et des victoires électorales, l’avenir de Benno n’est pas si radieux qu’il ne l’était ! L’opposition a fait une percée significative depuis les Locales de janvier dernier.

Celle-ci va-t-elle se confirmer ?























Le Quotidien