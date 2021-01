Bijou Ngoné : « Ce que les gens ignorent sur mon mari… Le décès de mon fils...»

«Ibou Ndao est ma vie. Je l’aime à la folie. Ce que les gens ne savent pas, je connaissais mon mari bien avant de me marier. Il est allé faire sa vie moi aussi. Quand j'ai divorcé, Dieu a fait qu’on s’est retrouvé. Il est une personne exceptionnelle. Ma famille me dit que j'ai eu la chance d’avoir Ibou Ndao comme mari, vu mon travail. Il m’épaule dans tous les domaines. Mon mari ne fait pas parti du showbiz, mais il est une personne très connue par son travail et son respect. C’est mon anti-stress. Dagnouy dound love».

Et de marteler : «Confrontation est la meilleure émission du moment. Sans Sponsors, les Sénégalais ne manquent jamais le rendez-vous. Pourtant, certains pensent que j’offense mes invités en les ridiculisant, alors que tel n’est pas le cas».

Bijou Ngoné a montré une autre facette de sa personnalité dans l’émission «Célébrité en ligne». Sur le plateau, l’animatrice de la 2STV est revenue sur le concept de l'émission "Confrontation" et la disparition de son fils, Serigne Saliou, qu’elle a brossé un peu, avant d’idolâtrer son mari.