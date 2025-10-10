Billetterie Sénégal vs Mauritanie : « Il n’y a aucun problème, c’était plus cher auparavant », assure Abdoulaye Fall

Alors que les supporters espéraient toujours une révision des tarifs pour le match Sénégal–Mauritanie, Abdoulaye Fall a affirmé qu’« il n’y a aucun problème avec la billetterie », rappelant que les prix étaient « plus élevés auparavant ». Pour justifier la hausse actuelle, il a expliqué que les tarifs avaient été augmentés « pour éviter les débordements ».



Interrogé sur la question, le sélectionneur national, Pape Thiaw, a de son côté annoncé qu’il faisait don de sa prime afin de permettre à certains supporters d’acheter leurs billets.



La messe est dite ! Pour assister à la rencontre, il faudra débourser le montant correspondant à la place souhaitée :



3 000 francs CFA pour la tribune rouge,

10 000 francs CFA pour la tribune jaune virage,

20 000 francs CFA pour les tribunes jaunes centrales et annexes loges,

et 50 000 francs CFA pour la tribune loge VIP.



















































Le Soleil