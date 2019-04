Bizarrement, à chaque prestation de serment du Pr Sall, la Première Dame "s'embellit" d'henné?

La coïncidence est assez troublante et n'a pas, du tout alors échappé aux radars fureteurs de dakarposte. En 2012, lorsque le chef de l'Etat fraîchement élu prêtait serment, la toute nouvelle Première Dame, Marième Faye Sall a séduit le monde par son élégance notamment sa teinture des mains avec du henné. Mais, aussi bizarre que cela puisse paraitre, Madame la Première Dame, Hadja Marième Sall s'affiche ce 2 avril 2012 sur son 31 mais avec du... henné sur les mains.

Le henné , c'est connu: fascine, enchante notre société depuis la nuit des temps. Il fait partie intégrante de la vie traditionnelle. Mais, le henné est peuplé de légendes qui transforment tout en histoires fantastiques, ces croyances perpétuent la mémoire d’une culture, particulièrement sous nos cieux. D'où les préoccupations de nos radars fureteurs qui se demandent encore les raisons du henné sur les mains de Mme Sall à l'occasion des deux cérémonies de prestation de serment de Monsieur, son mari de Président de la République.



Nous avons cependant appris que "la principale vertu du henné est de protéger l’individu, de former un rempart entre le corps qui en est enduit et ces éléments extérieurs nuisibles que sont les démons, le mauvais œil ou la maladie". Mais, renchérit-on, le henné sert aussi de parure, et embellit celle qui le porte.