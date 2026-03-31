Bosnie-Italie (Barrage de la Coupe du mode 2026) : Accusé d'espionnage, un militaire italien arrêté en Bosnie

La tension est à son comble entre la Bosnie et l'Italie avant la finale du barrage pour la Coupe du monde 2026 ce mardi soir. Selon le média bosnien SportsSport.ba, la police locale a arrêté, ces dernières heures, un militaire italien... accusé d'espionner la sélection de Sergeï Barbarez au cours d'un entraînement à huis clos.





Ce soldat italien de l'Eufor (la force de l'Union européenne), basé à Butmir non-loin du centre d'entraînement, aurait été surpris en train de filmer la séance des coéquipiers d'Edin Dzeko. Pour sa part, la fédération italienne assure que le militaire, fan de football, aurait agi seul. Nul doute que cet incident devrait rajouter un peu plus de sel à un match qui s'annonce explosif.