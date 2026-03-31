RTS : Le documentaire « De la prison au Palais » diffusé ce jeudi 2 avril

Deux ans jour pour jour après la prestation de serment de Bassirou Diomaye Faye, la Radiodiffusion Télévision Sénégalaise (RTS) s'apprête à marquer le coup. Le jeudi 2 avril 2026, à 21h00 GMT, la chaîne nationale diffusera en exclusivité le documentaire « De la prison au Palais », un récit immersif qui revient sur les moments clés ayant conduit au triomphe du cinquième Président de la République du Sénégal.



La RTS propose à ses téléspectateurs de plonger « au cœur des 10 jours de campagne où tout a basculé ». Ce film documentaire promet des « images de coulisses inédites » et revient sur les « moments décisifs » d'une période charnière pour la démocratie sénégalaise. Entre tensions politiques, espoir et ferveur populaire, le récit retrace une trajectoire politique « hors du commun » qui a vu des leaders passer des cellules de prison aux marches du Palais de la République en un temps record.

L'œuvre met en lumière le leadership de Ousmane Sonko, Président du parti PASTEF, et souligne que cette victoire est « l’aboutissement de 3 années de lutte démocratique menée par un peuple qui a décidé de prendre son avenir en main ». En choisissant la RTS pour cette diffusion de grande envergure, les producteurs entendent toucher le cœur de la nation pour faire revivre cette « page d’histoire qui a redéfini le destin de la Nation sénégalaise ».







































































seneweb