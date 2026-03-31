Présidentielle française : Édouard Philippe donné vainqueur par deux sondages face à Jordan Bardella

"La seule raison pour laquelle je pourrais cesser d'être maire du Havre, c'est si en 2027 – et ça ne me parait pas une hypothèse facile – je devenais président", disait-il il y a encore quelques jours.





Édouard Philippe avait conditionné son avenir présidentiel à sa victoire aux élections municipales. Une stratégie qui semble porter ses fruits pour l'ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron (2017-2020).



Le patron d'Horizons est donné vainqueur de l'élection présidentielle française de 2027 par deux nouveaux sondages. Il devance le probable candidat du Rassemblement National, Jordan Bardella, qui dominait largement les précédentes enquêtes d'opinion.



Si les deux sondages placent l'extrême droite en tête au premier tour, Édouard Philippe obtiendrait 52 % des voix au second contre 48 % pour Jordan Bardella. L'institut Elabe estime quant à lui qu'il pourrait battre n'importe quel rival du RN, que ce soit Jordan Bardella ou Marine Le Pen.





Interviewé par le Figaro mardi, Édouard Philippe a présenté certaines de ses propositions, défendant notamment une politique migratoire "sélective" et insistant sur la nécessité de maintenir l'immigration pour compenser le recul de la population active.



À plus d'un an du scrutin, rien n'est encore figé dans la course à l'Élysée, avec de nombreux candidats potentiels à gauche, dont Jean-Luc Mélenchon et Raphaël Glucksmann, à droite et au centre.