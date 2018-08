Bougane Guèye Dany déclaré persona grata au terrain de Niarry Tally

A ce rythme, Bougane Guèye Dany risque de ne plus pouvoir organiser une manifestation publique à Dakar et même à l’intérieur du pays. Après le Grand Théâtre, c’est le terrain de Niarry Tally qui lui a été refusé. Son mouvement « Gueum Sa Bop » avait prévu d’y organiser ce samedi, une conférence publique.



Mais contre toute attente, le sous-préfet de Grand Dakar lui a adressé un refus sous prétexte de « menace réelle de trouble à l’ordre public ». Après avoir reçu notification, le mouvement a décidé de tourner la page. Cependant, renseigne « Vox Populi », il a donné rendez-vous à sympathisants le samedi 11 août au terrain de Khar Yallah et le dimanche 12 au terrain de Acapes des Parcelles Assainies.