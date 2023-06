Braquage de maisons de luxe et du tribunal de DAKAR: Un policier et un gendarme mis en cause

Mamadou Doumbouya et ses acolytes supposés ont commis leurs forfaits dans différents quartiers huppés de Dakar entre 2017 et 2018. C’est suite à des plaintes datant du 24 avril et 17 juillet 2018 que des éléments de la sûreté urbaine ont démantelé le gang qui ciblait des villas de luxe. En effet, les mis en cause venaient de voler 14 millions francs au domicile des commerçants chinois, Zhu Peng et Li Quang. Mais, grâce aux images des caméras de surveillance de l’immeuble, les auteurs du cambriolage ont été identifiés comme étant les nommés Serigne Cheikh Dia et Mamadou Doumbouya. Informés de l’adresse de ce dernier via une source anonyme, les limiers ont effectué une descente au domicile du malfaiteur, situé sur l’avenue Blaise Diagne. C’est ainsi qu’ils ont saisi 4 millions francs dans une armoire au cours de leur perquisition. Auditionné, le père de Mamadou Doumbouya a révélé que son fils s’est réfugié au Mali quand il a appris qu’il était dans le collimateur de la justice.

À son tour, Binta Ndiaye, fiancée du fugitif a donné plus de détails sur les séries de braquages. Elle a informé que Mamadou Doumbouya était le serrurier assistant de Serigne Cheikh Dia et que les deux travaillaient pour le compte du père de Dia au Palais de justice de Dakar où ils avaient d’ailleurs eu à subtiliser des ordinateurs, des disques durs externes et divers objets. Allant plus loin, Elle a confessé que son amant l’avait battue et poussée du 3e étage d’un immeuble, lui causant ainsi deux mois de coma. Elle renseigne que durant sa convalescence, elle avait su que des chinois avaient été victimes de cambriolages commis par son petit ami, Serigne Cheikh Dia, l’agent de police, Evariste Ndecky et le gendarme auxiliaire, Pape Samsidine Sagna.

Poursuivant son récit, Binta Ndiaye a allégué que Doumbouya lui avait causé une paralysie des membres et que sa plainte, déposée à la Brigade de recherches de Dakar, n’avait pas prospéré à cause des interventions du nommé Sagna. Au cours de leurs investisgations, les flics ont neutralisé 10 personnes. Un mandat a été émis contre l’agent de police Evariste Ndecky qui est resté introuvable. Si Doumbouya et deux de ses acolytes sont en détention depuis 2018, les autres mis en cause, dont sa sœur et son oncle ont bénéficié d’une liberté provisoire.

Mamadou Doumbouya blanchit ses coaccusés et endosse les faits

Devant la chambre criminelle de Dakar ce mardi 20 juin 2023, les accusés ont réfuté les faits, excepté Mamadou Doumbouya. Lequel a soutenu avoir cité Dia dans la cause parce qu’il avait une dent contre lui. S’agissant des autres, Doumbouya a déclaré avoir balancé leurs noms sous le coup de la torture. Cependant, il a avoué quelques cambriolages. D’après ses dires, il n’a volé que 5 millions francs. Et pour justifier son acte, il a évoqué l’accident de sa copine. « Chaque semaine, je devais débourser plus de 500 mille francs pour ses soins médicaux. A un certain moment, je n’avais plus de ressources. C’est ainsi que j’ai commencé à commettre des vols dans certains endroits de la capitale », a-t-il admis.

De son côté, Serigne Cheikh Dia a fait savoir avoir fructifié ses avoirs grâce à son commerce.

Baye Pathé Niang a été installé dans la cause pour avoir acheté un ordinateur volé. Lors de la fouille de son domicile, un faux billet de 10 mille francs et une arme ont été saisis.

Pour sa défense, il a dit que ce billet de banque, il l’avait déchiré et que l’arme à feu appartenait à son père décédé depuis 2010. Magueye Wade a affirmé qu’il ignorait l’origine frauduleuse de l’épave de l’ordinateur qu’il avait acheté auprès de Doumbouya. Prenant la parole, le gendarme auxiliaire Samsdine Sané a soutenu que son interpellation est intervenue huit mois après l’arrestation de ses coaccusés. « Je pouvais prendre la fuite comme l’agent de police. Je n’ai rien à me reprocher. J’ai connu Doumbouya au tribunal », a-t-il indiqué.

Dans ses réquisitions, le substitut du procureur a sollicité cinq ans de réclusion criminelle contre Mamadou Doumbouya, Samsidine Sané, Serigne Cheikh Dia et Pape Abdoulaye. S’agissant des autres, il a demandé des peines allant de 6 mois à 1 an d’emprisonnement ferme. L’avocat de Mamadou Doumbouya a sollicité une application bienveillante de la loi. Les conseils des autres accusés ont plaidé de leur côté l’innocence de leurs clients. Le juge rendra sa décision le 4 juillet prochain.

































Rewmi