Bras de fer judiciaire entre deux sociétés Irlandaises et la compagnie aérienne nationale : Le tribunal autorise la saisie de 4 aéronefs loués par Air Sénégal.

En cause : quatre contrats de location d'aéronefs signés le 8 mai 2018 et le 23 décembre 2019 pour les sociétés Aergen aircraft twenty limited et Sasof qui réclament le paiement de 5,041 millions de dollars américains mais aussi la restitution des avions. Munies de deux ordonnances du tribunal de Commerce de Dakar, les 2 sociétés, qui ont fait annuler les contrats de leasing, ont envoyé un huissier à l'Aibd pour immobiliser au sol les 4 aéronefs. L'huissier refoulé, elles viennent encore de saisir le tribunal pour lui demander d'ordonner à Air Sénégal SA "d'arrêter immédiatement" l'exploitation des 4 aéronefs sous astreinte de 500 millions de Fcfa par heure de vol effectuée ; et d'ordonner à Air Sénégal SA la "restitution immédiate" des appareils sous astreinte de 500 millions de Fcfa par jour de retard.



















































