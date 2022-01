Burkina Faso: Le gouvernement confirme les tirs mais dément la tentative de coup d’Etat

Le porte-parole du gouvernement burkinabè Alkassoum Maïga a confirmé dimanche dans un communiqué les tirs entendus très tôt le matin dans des camps militaires à Ouagadougou, mais a démenti la tentative de coup d'État.



"Des informations véhiculées dans les réseaux sociaux tendent à faire croire à une prise de pouvoir par l'armée en ce jour 23 janvier 2022", a écrit le porte-parole du gouvernement.



"Le gouvernement, tout en reconnaissant l'effectivité de tirs, dans certaines casernes, dément ces informations et appelle les populations à rester sereines", a-t-il ajouté.



Il a soutenu que le gouvernement "réaffirme sa confiance en notre armée qui demeure républicaine".



Très tôt, dimanche, des tirs à l'arme lourde ont été entendus au Camp Sangoulé Lamizana et Baba Sy à Ouagadougou.



Le 8 janvier courant, une dizaine de militaires et des civils avaient été arrêtés pour des suspicions de coup d'Etat au Burkina Faso.