Burkina Faso : l'ex président Roch Kaboré est totalement libre de ses mouvements.

Dans un communiqué diffusé dimanche soir, la junte au pouvoir au Burkina Faso, a annoncé « la libération totale de l’ancien Chef d’Etat, Roch Kaboré ».



Un geste selon le Gouvernement est un message, à l’endroit de l’opinion nationale et internationale et « s’inscrit dans la dynamique du renforcement de la cohésion sociale et de la réconciliation nationale », peut-on lire dans le communiqué rapporté par nos confronte de Radio Omega.



Avec ce geste, le Gouvernement montre "ses bonnes dispositions au dialogue inclusif et son engagement à œuvrer au succès de la transition ». conclut la note...















































dakaractu