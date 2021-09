CAF-Rivalité avec Augustin Senghor? La réponse de Jacques Anouma

"C'est une vieille amitié et je pense que le fauteuil de la CAF ne va pas nous diviser. On a beaucoup d'amitié et c'est la raison pour laquelle, c'est plus facile pour nous de discuter ensemble. Donc, il n'y a pas de rivalité entre nous. On est là pour défendre le football africain", a-t-il déclaré, dimanche, à la fin du match Jaraaf-FC Platinum, comptant pour le barrage retour de la Coupe de la CAF.Parlant du moral à moins d'un mois de l'élection de la CAF, l'Ivoirien qui est également candidat, n'a pas de pression. "Le moral est bon, je suis venu voir mon frère Augustin pour parler de football africain. Je pense que nous avons eu de belles rencontres. Il faut être optimiste pour l'avenir", a soutenu Anouma qui fait partie des dirigeants qui visent le fauteuil de la CAF avec Senghor, le Mauritanien Ahmed Yahya et le Sud-Africain Patrice Motsepe.Il faudra tout de même s'attendre à voir l'Afrique de l'Ouest avoir un seul candidat avant le 12 mars date à laquelle l'élection est fixée, à Rabat (Maroc). C'est peut-être l'une des raisons de la présence d'Anouma au Sénégal même s'il ne l'a pas évoqué plus clairement. Surtout que Augustin était à Abidjan et une forte délégation sénégalais s'était rendue en Mauritanie pour discuter avec Yahya. Les discussions se poursuivent.