CAF : rebondissement inattendu dans l’affaire Sénégal – Maroc

Le feuilleton autour de la dernière CAN 2025 est loin d’être terminé. Alors que la Confédération africaine de football (CAF) a attribué le titre de champion d’Afrique au Maroc sur tapis vert, deux mois après la finale, une décision vivement contestée par le Sénégal, un membre influent de l’instance disciplinaire remet lui-même en cause ce verdict.





Dans un entretien accordé à L’Observateur, le vice-président du jury d’appel de la CAF, Faustino Varela Monteiro, exprime clairement son désaccord avec la sanction infligée aux Lions de la Teranga. Il affirme avoir été le seul à s’opposer à cette décision qu’il juge contestable.





« Je ne peux pas souscrire à l’interprétation qui a été retenue », explique-t-il, estimant que le fait que l’arbitre ait laissé la rencontre aller à son terme démontre qu’il n’y a pas eu abandon. Selon lui, conclure le contraire constitue une rupture avec l’esprit du sport.



Il ajoute également que si une décision prise sur le terrain peut être modifiée après coup, cela remet en cause la notion même de résultat final. Il précise enfin que, selon lui, le Tribunal arbitral du sport (TAS) n’infirmera une décision de la CAF que s’il existe des preuves solides d’arbitraire ou de mauvaise foi.







Pour rappel, lors de la finale disputée le 18 janvier à Rabat, le Sénégal s’était imposé en prolongation grâce à un but de Pape Gueye (1-0), au terme d’un match marqué par une interruption d’environ quinze minutes. Les joueurs sénégalais avaient quitté la pelouse pour protester contre un penalty accordé au Maroc dans les dernières minutes, avant que Brahim Díaz ne manque sa tentative.







































































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