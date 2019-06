CAN-2019 : après avoir répondu aux exigences de la FIFA, le Mali disputera finalement bien la Coupe d'Afrique

Le Mali va, finalement, bel et bien disputer la Coupe d'Afrique des nations. Qualifié sur le terrain pour la CAN-2019 (organisée en Égypte du 21 juin au 19 juillet), les Aigles restaient sous la menace d’une disqualification par la FIFA à cause de la crise de gouvernance qui frappe la Fédération malienne (Fémafoot) depuis plusieurs années.



Or, l’Assemblée générale de la Fémafoot, placée en 2018 sous la tutelle d’un comité de normalisation (Conor) chargée d'expédier les affaires courantes et de réorganiser la fédération, est parvenue, samedi, à voter de nouveaux statuts conformément aux exigences de la FIFA. Cette dernière avait suspendu, en mars 2017, la fédération en raison d'une ingérence politique du pouvoir politique.



Ce processus doit encore être validé par les délégués FIFA et de la Confédération africaine de football (CAF), mais le blocage a été évité, et la menace de disqualifiaction écartée.