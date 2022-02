CAN 2021 : L’HOMMAGE DE KAMOU MALO À ALIOU CISSÉ

Kamou Malo, le sélectionneur du Burkina Faso a rendu hommage à son homologue sénégalais, Aliou Cissé, estimant que la réussite d’un entraineur local pousserait les dirigeants africains à faire davantage confiance aux techniciens du continent.



‘’Aliou Cissé mène un combat pour plus de visibilité des entraîneurs africains et permettez-moi donc de lui rendre hommage’’, a dit le technicien burkinabé.



A la fin de la rencontre gagnée 3-1 par le Sénégal, les deux techniciens se sont étreints longuement au bord de la pelouse du stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé (Cameroun).



Le technicien burkinabé s’est dit convaincu que la réussite d’un local amènera les dirigeants du football africain à faire davantage confiance aux techniciens du cru.



Alors que Cissé ira défier en final un technicien étranger pour décrocher le titre continental, Kamou Malo va se battre avec ses Etalons pour décrocher la 3-ème place et continuer l’aventure.



Malo a refusé d’abdiquer pour la petite finale qu’il jouera soit contre le Cameroun ou l’Egypte toutes les deux sélections étant dirigées par des expatriés.



Les Lions Indomptables sont dirigés par le Portugais Toni Conceiçao tandis que les Pharaons ont pour coach le Portugais Carlos Queiroz.

















































aps