CAN 2024 : Mohamed Salah va rentrer à Liverpool, selon Klopp et la fédération égyptienne

Gros coup dur en vue pour l'Égypte à la CAN 2024. La fédération égyptienne a affirmé dimanche 21 janvier dans le média local Al-Ahram que la star des Pharaons allait quitter la Coupe d'Afrique, après avoir assisté à la confrontation décisive lundi entre sa sélection et le Cap-Vert.



L'attaquant des Pharaons égyptiens s'est blessé jeudi aux ischio-jambiers de la jambe gauche et a dû sortir prématurément contre le Ghana (2-2). La fédération avait d'ores et déjà acté son forfait pour le dernier match du groupe B contre le Cap-Vert et l'éventuel huitième de finale en cas de qualification.



"C'est logique"



Des déclarations qui complètent celles de Jurgen Klopp dimanche, après la victoire de Liverpool à Bournemouth (5-0).



"C'est logique" que l'ailier quitte la CAN, au moins provisoirement, pour être suivi par l'équipe médicale de Liverpool, a estimé le technicien allemand.



En tout cas, "c'est le plan", a-t-il insisté. "Si c'est déjà décidé à 100 %, je ne sais pas. Mais c'est ce qui est prévu".



"Quelle que soit la durée de son absence, tout le monde le voit comme ça, il est logique qu'il fasse sa rééducation avec nous ou avec notre équipe (médicale). Je ne sais pas si c'est déjà gravé dans le marbre" mais "je pense qu'il reviendra".



Retour pour une finale ou demi-finale



Dans le scénario où Salah rentrerait en Angleterre, l'Égyptien pourrait éventuellement repartir plus tard en Côte d'Ivoire, pays hôte de la CAN, si sa sélection allait loin dans l'aventure, a précisé Klopp.



"Je dirais que si l'Égypte se qualifie pour la finale, s'il est en forme, alors probablement oui", a-t-il répondu.



"La Côte d'Ivoire est un pays merveilleux, j'en suis sûr, mais nous n'avons personne de chez nous là-bas et eux doivent s'occuper de ceux qui jouent, alors on verra bien", a-t-il conclu.



Le média Al-Ahran évoque pour sa part un retour pour une éventuelle demi-finale.