CAN 2025 : ABDOULAYE FALL RÉAFFIRME LA DÉTERMINATION DU SÉNÉGAL À DÉFENDRE SON TITRE

La Fédération sénégalaise de football (FSF) entend ne pas se laisser faire après la décision de la Confédération africaine de football (CAF) attribuant la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2025 au Maroc sur tapis vert. À Dakar, son président, Abdoulaye Fall, a affiché une position ferme et sans équivoque.



S’exprimant lors d’une conférence de presse tenue jeudi, le dirigeant sénégalais a assuré que le Sénégal continuera à défendre le résultat acquis sur le terrain lors de la finale. « Il n’y a pas eu de réserves après la finale. Sur le plan du droit, le Sénégal ne peut pas perdre cette Coupe d’Afrique. Le Sénégal restera debout et défendra résolument le résultat que nous avons acquis sur le terrain grâce au talent de nos joueurs », a-t-il déclaré.



Tout en contestant la décision de la CAF, la FSF se veut néanmoins respectueuse des procédures en vigueur. Abdoulaye Fall a précisé que la restitution du trophée se fera dans le strict respect des textes de l’instance continentale.

« Sur la restitution de la coupe, nous allons nous conformer aux dispositions statutaires et réglementaires de la CAF. Toute notre action sera inscrite en conformité avec ces textes », a-t-il indiqué.



Au-delà de l’aspect sportif et juridique, le président de la FSF a également abordé la situation des supporters sénégalais, notamment ceux détenus au Maroc. Il a exprimé la solidarité de la Fédération à leur égard et promis un accompagnement pour leur libération. « Nous nous tenons à leurs côtés pour leur apporter assistance et soutien, afin qu’ils puissent recouvrer la liberté dans les meilleurs délais », a-t-il affirmé.



































Rts