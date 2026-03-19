Ramadan 2026 : Touba célèbre la Korité ce samedi

Le croissant lunaire n'est pas apparu dans la ville sainte de Touba ce jeudi après le coucher du soleil. En conséquence, la communauté mouride célébrera la fête de la Korité le samedi 21 mars 2026, selon la commission locale chargée par le khalife général des mourides de scruter le ciel.

L'information a été rendue publique devant la presse locale par l'imam Serigne Abdou Diop, à la grande mosquée de Touba. "Le croissant lunaire n'est pas apparu au Sénégal", a-t-il déclaré.









































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