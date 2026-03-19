Officiel : La Korité sera célébrée samedi prochain (Commission nationale)

La Korité sera célébrée samedi prochain. Telle est la conclusion de la Commission nationale de concertation sur le Croissant lunaire (Conacoc), qui s’est réunie ce jeudi pour scruter la lune.

Après avoir consulté ses représentants dans les différentes localités du pays ainsi que les familles religieuses et les Imams des régions et départements, il s’est trouvé que «le croissant lunaire n'a été aperçu dans aucune localité du territoire».

Par conséquent, le samedi 21 Mars 2026 sera le premier jour du mois lunaire de «chawwal» et «la Grande fête de Korité ou Aid el Fitr sera célébrée le samedi 21 mars 2026», indique-t-elle.