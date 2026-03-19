CAN 2025/Sénégal – Maroc : Samuel Eto’o s’invite à la polémique !

Cette fois, Eto’o n’a pas fait de communiqué. Il s’est contenté de deux lignes pour dénoncer la mascarade de la CAF. « Comment restaurer la confiance des supporters africains envers leur CAF ? Comment réaffirmer notre légitimité sans fragiliser davantage notre institution ? », a écrit l’ex-joueur de l’Inter Milan et du FC Barcelone.



Comme de nombreuses personnalités du football continental et international, Eto’o conteste la décision de la structure faitière de la balle ronde en Afrique. Pour lui, cet épisode risque de décrédibiliser – une bonne fois pour toute – la CAF qui fait – de plus en plus – l’objet de contestation par rapport à sa gestion et sa manière de traiter les dossiers sensibles.



Eto’o sait que la CAN perd de plus en plus de crédibilité





Aujourd’hui, il n’y a que le Maroc qui se réjouit de la dépossession des Lions de la Téranga d’un titre qu’ils ont gagné sur le terrain. Cet épisode peut marquer un tournant. Notamment pour ce qui relève du prestige du tournoi africain. Un aspect sur lequel beaucoup d’étrangers s’étaient déjà prononcés. D’ailleurs, la CAN a constamment été perçue comme le tournoi de trop dans le calendrier du sport roi n’obtenant qu’un intervalle en plein hiver qui cause constamment des tensions avec les clubs européens. Ces derniers font toujours du chichi pour libérer les joueurs.



Quand on voit les dérives au sein de la CAF et l’apeuprisme dans l’application des lois, on peut craindre que l’image soit – à présent – plus écornée que jamais. D’ailleurs, Jamie Carragher, consultant de Sky Sports, n’a pas manqué de fustiger des décisions récentes de la CAF. « C’est précisément pour ça que je disais que la CAN n’était pas un tournoi majeur. En Europe, en finale de Ligue des Champions, en finale d’Euro ? Ça n’arriverait jamais ! On ne distribue pas des médailles un jour pour ensuite dire : “Finalement, l’autre équipe a gagné” », raille l’ancien défenseur de Liverpool. Réel et indéfendable pour le coup.