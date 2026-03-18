CAN 2025 I Titre retiré au Sénégal et Maroc champion I "On est chez les fous" : les joueurs sénégalais contre-attaquent après la décision de la CAF

Un séisme. Un tremblement de terre. Appelez-ça comme vous voulez. Mais ce mardi soir, en annonçant avoir retiré le titre remporté par le Sénégal le 18 janvier dernier lors de la finale de la CAN face au Maroc (1-0, a.p), le jury d'appel de la Confédération Africaine de Football (CAF) a même réussi à éclipser la fin de la soirée de Ligue des champions. Dans un communiqué, l'instance s'est justifié par l'application des articles 82 et 84 du règlement, selon lesquels si une équipe "refuse de jouer ou quitte le terrain avant la fin réglementaire du match", "elle sera considérée perdante et sera définitivement éliminée de la compétition en cours".





Pour rappel, les Lions de la Teranga avaient dans un premier temps quitté la pelouse en fin de rencontre après un but annulé en leur faveur et un penalty accordé aux Marocains. Après la panenka manquée de Brahim Diaz, les deux équipes avaient disputé des prolongations, où le Sénégal s'était imposé grâce à un but de Pape Gueye. Si la Fédération sénégalaise a désormais dix jours pour faire appel devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS), plusieurs joueurs ont d'ores et déjà réagi à la nouvelle sur les réseaux sociaux.





"Pour l’éternité, nous sommes champion d’Afrique et je ne me lasserai jamais de le dire ! Tellement heureux de faire partie de ce groupe exceptionnel qui a ramené cette deuxième étoile au Sénégal", avait écrit le défenseur de l'OL Moussa Niakhaté sur Instagram après le titre. Ce mardi, il a repris ce même message en l'accompagnant d'une photo du trophée et d'un émoji d'une médaille et d'une légende plutôt explicite : "Venez les chercher ! Ils sont fous eux !". Déchainé, il a ensuite posté un cliché le montrant les yeux rivés sur la coupe après la finale : "ce n'est pas de l'intelligence artificielle, c'est la réalité".





De son côté, l'international sénégalais du Rayo Vallecano Pathé Ciss a publié lui aussi plusieurs clichés accompagnés du trophée de la CAN et des émojis "rire", comme pour se moquer de la décision de la CAF. "Vous pouvez ajouter encore 3 buts en faveur des pleurnicheurs", peut-on encore lire sur son profil X. "On est chez les fous, je pense", a déploré le joueur de Toulouse Pape Demba Diop.



Ismail Jakobs, joueur de Galatasaray, s'est contenté de poster une photo trophée en mains, puis une vidéo de Sadio Mané célébrant cette victoire. "Manifestez-vous les champions", écrit enfin El Hadji Malick Diouf, qui évolue à West Ham. Avant de conclure en postant une photo de sa médaille. Enfin, l'équipe du Sénégal a publié une vidéo des célébrations de ses joueurs à leur retour au pays en janvier dernier. Comme pour rappeler qui demeure le vainqueur "réel" de cette CAN 2025.