Victoire du Sénégal annulée : Laye Diaw accuse le Roi du Maroc et réclame la démission de Motsepe

Le doyen Laye Diaw a réagi avec fermeté suite à la décision de la CAF annulant la victoire du Sénégal lors de la finale de la CAN 2025. Selon lui, la Confédération africaine de football n’a jamais été aussi mal dirigée et est désormais « orpheline de bons dirigeants » depuis le mandat d’Issa Ayatou. Il critique ouvertement l’actuel président Patrick Motsepe, appelant à sa démission et dénonçant ce qu’il considère comme une gestion partiale de l’instance.



Laye Diaw déplore également l’attitude du Maroc dans cette affaire, estimant que la CAF est tenue « à la gorge » par la fédération marocaine. Il affirme que si les supporters sénégalais n’avaient pas été retenus au Maroc, la Sénégal allait réagir très ferme d’abord ici à Dakar. Le doyen critique aussi l’implication du roi Mohamed VI, qui selon lui, n’a pas joué les bons offices pour résoudre cette tension.



Face à cette situation, le journaliste sportif sur Rfm exhorte les dirigeants sénégalais à mobiliser de bons avocats pour engager un recours et défendre les intérêts du pays devant les instances internationales. Il insiste sur la nécessité pour le Sénégal de s’engager pleinement dans cette « nouvelle bataille » contre Patrick Motsepe afin de contester la décision de la CAF et restaurer la justice sportive.





















































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