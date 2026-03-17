VERDICT DE LA CAF : LA FÉDÉRATION SÉNÉGALAISE DÉNONCE UNE « FORFAITURE » ET ANNONCE UN RECOURS

La Confédération africaine de football (CAF) a déclaré le Maroc vainqueur de la CAN 2025, une décision qui suscite une vive réaction du côté de la fédération sénégalaise. Intervenant dans l’émission Tandarma sur la RTS 1, le secrétaire général de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Abdoulaye Seydou Sow, a vivement contesté le verdict du jury disciplinaire.



Revenant sur le déroulement de la procédure, il a évoqué de nombreuses irrégularités. « Le jury disciplinaire de la CAF avait pris des décisions et le Maroc avait fait appel. Nous avons été convoqués à 7 heures GMT pour une audience par visioconférence, finalement débutée à 9h30. Après les plaidoiries, le président du jury nous a demandé d’attendre. Plus de deux heures après, sans aucune explication, nous avons appris que l’audience était terminée », a-t-il expliqué, dénonçant une situation « surprenante ».



Selon lui, la décision notifiée tard dans la soirée, aux alentours de 21h30, ne repose sur aucun fondement juridique. « Cette décision est une forfaiture qui ne repose sur aucune règle de droit. On avait le sentiment que le jury n’était pas là pour dire le droit, mais pour exécuter une commande », a-t-il déclaré.



Face à cette situation, la FSF ne compte pas en rester là. Abdoulaye Seydou Sow a annoncé que la fédération va saisir le Tribunal arbitral du sport (TAS) afin de contester cette décision. « Nous allons prendre contact avec nos avocats et introduire un recours. Nous ne reculerons devant rien. Le droit est avec nous », a-t-il assuré, appelant les Sénégalais au calme.



Très critique, le responsable fédéral a qualifié cette décision de « honte pour l’Afrique », tout en promettant une communication officielle dans les prochains jours. « Le combat est loin d’être perdu. Le Sénégal défendra ses droits jusqu’au bout », a-t-il conclu.





































Rts