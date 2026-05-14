CAN U17 : le Sénégal chute d’entrée contre l’Afrique du Sud

Dans cette partie face aux Sud-Africains, les Lionceaux ont pourtant ouvert le score grâce à Cheikh Thior juste avant la pause (44e). Un avantage de courte durée puisque Simama égalise dès la 48e pour l’Afrique du Sud, qui va même passer devant quelques minutes plus tard. Le malheureux Cheikh Thior va cette fois ci marquer contre son camp (55e).



Prochain rendez-vous pour le Sénégal, le 17 mai contre le Ghana. Une victoire semble déjà cruciale à la fois pour une qualification en quarts, mais aussi au Mondial U17 (les 8 quarts de finalistes plus les deux meilleurs troisièmes vont décrocher leur ticket).







































































Le Soleil