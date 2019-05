CANNES : LE JURY SÉDUIT PAR LA "GRANDE HUMILITÉ" DU FILM "ATLANTIQUE"

Des membres du jury du festival de Cannes ont déclaré samedi en conférence de presse avoir été "séduits’’ par ’’la grande humilité" du film ’’Atlantique’’ de la réalisatrice franco-sénégalaise Mati Diop, lauréate du Grand Prix de la 72e édition.



"C’est un film qui nous a séduits, qui ne nous a pas lâchés. Il y a de la poésie, un regard sans concession, et c’est aussi un film d’une grande humilité", a justifié l’acteur et cinéaste français Enki Bilal, membre du jury.



Pour la scénariste et réalisatrice italienne Alice Rohrwacher, "Atlantique" de Mati Diop est "une élaboration symbolique, un film qui parle d’une tragédie qui est vécue tous les jours".



L’actrice américaine Elle Fanning, la plus jeune parmi les membres du jury, a pour sa part soutenu que le film de Mati Diop est "une fable".



"Ce film nous a touchés jusqu’au bout. C’est une sorte de fable. Nous avons eu le sentiment qu’il était extrêmement précieux et que nous devions le défendre", a-t-elle dit.



Le film "Atlantique" de Mati Diop avait été projeté en avant-première mondiale le 16 mai dernier au Grand théâtre lumière de Cannes, en présence du ministre de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop.



"La plupart des films primés traitent de justice sociale", a relevé le président du jury de cette 72e édition du festival de Cannes, le Mexicain Alejandro Gonzales Inamritu.



"L’ensemble des thèmes qui ressortent du palmarès sont urgents. Le monde se reflète dans l’art et l’ambition de l’art est de ressentir les fréquences qui nous portent vers l’avenir. (…). Je crois que le cinéma doit essayer d’élever la conscience sociale partout dans le monde", a soutenu le réalisateur mexicain devant les journalistes.







