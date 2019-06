CÉLÉBRATION DE LA KORITÉ, MERCREDI, À L’APPEL DE LA CONACOL

Une grande partie de la communauté musulmane va célébrer, mercredi, l’Aïd el Fitr ou Korité, la fête commémorant la fin du ramadan, à l’appel de La Commission nationale de concertation et d’observation du croissant lunaire (CONACOL), rapporte la RFM. Selon le président de cette commission (officielle), Ahmed Iyane Thiam, le croissant lunaire a été aperçu dans plusieurs endroits au Sénégal. Une partie de la communauté musulmane a déjà célébré mardi la Korité, à l’appel notamment de la Coordination des musulmans de Dakar. La prière traditionnelle marquant la fin du jeûne a été célébrée à la mosquée de l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar, à la mosquée El Hadj Rawane Mbaye de Mermoz, à Pikine, dans la grande banlieue dakaroise, mais également dans les régions notamment à Ziguinchor (Lyndiane). Des responsables religieux interrogés par les médias, de même que des fidèles ont déploré l’incapacité des musulmans sénégalais à s’accorder des mêmes dates pour les fêtes, une situation qui persiste depuis plusieurs années. Des concertations ont certes été entamées pour amener les différentes écoles de pensée à harmoniser leurs positions à ce sujet, mais elles semblent n’avoir pas eu les effets escomptés au grand regret des fidèles en premier, qui ne savent pas à quel saint se vouer la plupart du temps. Les plus optimistes affirment pour autant qu’il ne devrait pas être difficile pour les musulmans de s’accorder, à condition de suivre les prescriptions de l’islam et les traditions prophétiques. OID/ASB