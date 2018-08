CESE, opération «Rakhass» – Aminata Tall limoge à tout-va ! Pour quel objectif ?

Les radars de dakarposte tapis dans les couloirs du Conseil économique social et environnemental ont détecté de nombreux mouvements ces derniers temps dans cette institution.

La dame de fer qui dirige le CESE, madame Aminata Tall pour ne pas la nommer, est en train de virer un grand nombre de ses collaborateurs, surtout des responsables affectés à son cabinet direct pour des raisons inexpliquées.



C’est ainsi qu’elle s’est débarrassée de Biram Fall, son Directeur de cabinet, Doudou Ndiaye Kaïré, Directeur administratif et financier, Hamet Dieng, Conseiller spécial, Bassirou Ba, chef de la division des finances, entre autres… sans compter les sœurs de son doux et tendre époux, Thierno Ba qui étaient recrutées comme «chargées de mission» et qui, pour leur part ont préféré démissionner !



Les analystes chargés de décortiquer les signaux codés de nos radars postés au CESE croient savoir que la dame de fer est en train d’opérer une purge dans son entourage afin de se débarrasser de tous les empêcheurs d’élire Macky Sall en rond dès le premier tour. Que nenni !battent en brèche d'autres canaux de renseignements de dakarposte. Qui nous promettent de nous révéler les vraies raisons de "cette opération rakhass" .



Quoi qu'il en soit, Dakarposte y reviendra plus en détail !