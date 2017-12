CHEIKH HADJIBOU SOUMARÉ ANNONCE SA DÉMISSION DE LA PRÉSIDENCE DE LA COMMISSION DE L’UEMOA

Le président de la Commission de l’UEMOA, Cheikh Hadjibou Soumaré, annoncé jeudi qu’il comptait démissionner de son poste, à compter du 1-er décembre, pour convenances personnelles.



‘’J’ai mûrement réfléchi avant de rédiger deux lettres. Une adressée au président de la République pour lui demander de me décharger des fonctions de commissaire du Sénégal à l’UEMOA. La deuxième lettre que j’ai adressée au président de la Conférence des chefs de l’Etat pour demander aux chefs d’Etat de me libérer de mes charges du président de la Commission de l’UEMOA’’, a-t-il dit.



Cheikh Hadjibou Soumaré a fait cette déclaration sur la Télévision sénégalaise (RTS, publique), au sortir d’une audience avec le président de la République, Macky Sall.



L’ancien Premier ministre affirme qu’il n’est plus dans les dispositions de pouvoir continuer le travail à la Commission de l’UEMOA.



‘’ J’ai demandé au chef de l’Etat de pouvoir reprendre la liberté à compter du 1-er décembre’’, a-t-il ajouté.





‘’ Le président de la République, Macky Sall, est un homme que je connais depuis longtemps. Nous avons de très bonnes relations et également je connais la personne. Quand il me confie des choses, j’essaye de faire de mon mieux. C’est aussi quand le moment vient de prendre mon indépendance, je dois lui demander l’autorisation de le faire’’, a expliqué Cheikh Hadjibou Soumaré.



Le président de la Commission de l’UEMOA est maintenu depuis juin dernier à son poste, jusqu’à la tenue du prochain sommet de l’organisation sous-régionale.



Cette décision avait été prise à l’issue de la Session extraordinaire de la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’UEMOA, qui s’était tenue à Dakar, en présence des chefs d’Etat des pays membres.



Né en 1951, Cheikh Hadjibou Soumaré, élu pour un premier mandat en 2011, est un haut fonctionnaire qui a gravi les échelons dans l’administration des finances du Sénégal depuis sa sortie de l’Ecole nationale d’administration et de magistrature (ENAM).



Soumaré est breveté de l’Ecole nationale d’administration et de magistrature (ENAM), option : Inspecteur du Trésor, en 1981. Il a été Premier ministre du Sénégal de juin 2007 à avril 2009, avant de prendre une retraite de la vie publique nationale.