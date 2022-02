CHEIKH LÔ TÊTE D’AFFICHE DE LA TROISIÈME ÉDITION

La 3e édition du festival Dakar Music Expo s’annonce pimpante au grand bonheur des férus de la bonne musique, de la mélodie et de la belle parole. Prévu du 03 au 06 prochain sous le thème « Dmx goes global », elle aura comme tête d’affiche l’artiste de renommée internationale, Cheikh Ndiguel Lo. Mais aussi de la jeune génération comme le talentueux Ash The Best, une des étoiles montantes de la musique sénégalaise, qui a été sélectionné au « Prix Découvertes Rfi », et tant d’autres artistes pour joindre l’utile à l’agréable. Ce festival a été initié par le promoteur sénégalais, Doudou Sarr, qui a fait face à la presse vendredi dernier. Le promoteur renseigne que ce nouveau salon international annuel est déjà reconnu dans le segment des industries culturelles et créatives au Sénégal. Qui selon lui, a réuni durant deux années consécutives, professionnels, décideurs, organisateurs d’événements, associations professionnelles, agences et entreprises de l’industrie musicale, show cases…, afin de créer un réseau et des opportunités professionnelles. Il a levé un coin du voile sur la programmation de cette année. « Après l’Orchestre Baobab en 2021, Cheikh Lô est, cette année, l’invité spécial et il va se produire comme il le fait à l’étranger, avec un vrai spectacle. Le Cheikh Lo que l’on voit dans les pianos bars de Dakar n’a rien à voir avec celui qui tourne aux quatre coins du monde. Il nous faut montrer aux jeunes ce que les grands ont fait pour être là où ils sont d’où le choix de Cheikh Lô », explique-t-il.



L’innovation, cette année, Dmx sera bilingue pour ouvrir le marché sénégalais et sous régional au monde anglophone. « Parce que 80 % des échanges dans cet écosystème se font en anglais. L’Afrique s’affirme en musique avec une certaine fierté, une assurance avec une jeunesse décomplexée et de plus en plus créative », fait savoir Doudou Sarr. Avant de noter que le thème va « nous permettre » de faire l’état des lieux sur le marché de la musique. « Ce programme sera riche en découverte musicale et en rencontre et des nouveautés pour continuer la volonté de professionnaliser le secteur. Suite à une forte demande le Reggae sera à l’honneur cette année avec la prestation du groupe Reggae Vibes », annonce l’initiateur. Comme à l’accoutumée, le parrain de la manifestation sera Youssou Ndour et la marraine Angélique Kidjo.





































