CHRONIQUE DE MADIOR SALLA – Les simagrées de Pape Ndiaye de Walf

Vraie foutaise !

Ah, nos télévisions locales ! Elles ont cet art de vous construire une célébrité en un tournemain. Et après, nous imposer leurs tronches. Et une fois habitués sur le petit écran, ces messieurs et dames deviennent des intouchables. Rien ne devrait leur arriver. Après avoir touché le fond et s’être exercé à des micmacs, le journaliste de Walf, le sieur Pape Ndiaye, est venu jouer la victime d’une vilaine histoire pour le liquider. Oubliant, bien entendu, les vraies victimes de ses méfaits. Et pour le réhabiliter après un séjour en prison, la télévision qui l’emploie nous a servi une véritable mise en scène digne des films « Hindou ». Une théâtralisation ! A la mise en scène, une délurée animatrice complice, une mère éplorée bien maquillée pour son numéro de charme. Vedette à la place du fils étreint par l’émotion. Et pour finir ce joli tableau, des figurants à la sincérité toute touchante et douteuse. Snif, sortez les mouchoirs ! Et voilà que le journaliste, pour davantage jouer à la victime et se relever de sa mauvaise passe et se relancer, nous sert une histoire cousue de fil blanc. Il aurait reçu des propositions des autorités pour un exil doré. Loin de son pays pour le faire taire et pour qu’il ne « balance » plus d’honorables autorités après que ses fourberies ont été dévoilées lors de son procès. Foutaises que tout cela ! C’est à croire que les gens sont des idiots. A la limite, nos télévisions se révèlent être de vrais « Nakhembaye ». Il faut surtout que le journaliste nous dise qui sont les autorités qui lui ont rendu visite dans son lugubre cachot. Il est indécent de jouer à la victime après avoir été condamné pour des faits réels qui n’ont pas été inventés. Il faut mettre fin à cette comédie de mauvais goût !



Madior SALLA