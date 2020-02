CICES / La Cour des comptes détaille le scandale : 119,379 millions F CFA pour la location de groupe électrogène, des commissions de recouvrement exorbitantes et injustifiées...

Des révélations fracassantes et beaucoup d’éléments nouveaux apparaissent dans le document. Le Cices prétend avoir dépensé 119,379 millions de Francs CFA pour la location de groupe électrogène. Ce montant dépensé en douze semaines, aurait permis au Centre d’accueillir des foires, notamment la Fidak, la Fildak, le Sisdak, etc.



« Le Cices a signé un contrat avec M. Mapenda Diongue pour le recouvrement des créances litigieuses. En contre-partie, un taux de 10% est accordé au prestataire sur toute somme recouvrée », lit-on dans le rapport 2017 de la Cour des comptes.



Le chargé du recouvrement, a perçu, selon le corps de contrôle, en 2013 et 2014, respectivement 15 630 904%20630%20904 francs CFA et 4 842 014 de francs CFA. « Ledit contrat a été signé alors que le Cices dispose d’un bureau de recouvrement au sein de la Direction financière et comptable et d’un agent doté en moyens matériels et logistiques », informe le rapport de la Cour des comptes.



L’institution a révélé, par ailleurs, que des commissions de recouvrement d’un montant global de 4 078 586 de francs CFA ont été payées en 2015. Ce montant a été reversé aux membres de la commission de recouvrement du Cices « dont les tâches quotidiennes de recouvrement sont de leur compétence ».























dakaractu