CINQ SEMAINES APRES LES EXPLOSIONS MEURTRIERES : Un important incendie se déclare au port de Beyrouth

L’incendie a touché un entrepôt où sont stockés de l’huile pour moteur et des roues de voiture, a déclaré l’armée libanaise dans un communiqué, appelant les habitants à quitter les quartiers environnants. D’épaisses colonnes de fumée noire sont visibles depuis plusieurs quartiers de la ville comme le montre une vidéo postée sur Twitter par le quotidien libanais L’Orient-Le Jour.

Le feu a pris dans la zone franche du port, où étaient stockés des pneus et des huiles alimentaires par une compagnie importatrice, a déclaré de son côté le directeur par intérim du port, Bassem al-Kaissi, à une chaîne de télévision locale. L’incendie « a commencé avec les bidons d’huile avant de se propager aux pneus », a-t-il ajouté. « C’est soit à cause de la chaleur soit d’une erreur, il est encore trop tôt pour le savoir », a encore affirmé M. Kaissi.

Des camions de la défense civile ont été dépêchés sur le site de l’incendie, tandis que l’armée a déployé des hélicoptères pour tenter d’éteindre les flammes.

La double explosion du 4 août a tué plus de 190 personnes et fait plus de 6 500 blessés, dévastant des quartiers entiers de la capitale. Un juge d’instruction libanais, Fadi Sawan, a été chargé de l’enquête par les autorités libanaises, qui n’ont en revanche pas donné suite aux appels en faveur d’une procédure internationale.

Avec Afp

Un important incendie s’est déclaré, ce jeudi, dans un entrepôt du port de Beyrouth, semant la panique parmi des Beyrouthins encore sous le choc de l’explosion meurtrière et dévastatrice qui a traumatisé la capitale libanaise il y a cinq semaines.