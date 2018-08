CITOYENNETE ET ENTREPRENARIAT: Ibrahima Sall exhorte les jeunes à porter le combat

Le lancement des activités du Groupe National Universitaire (GNU) a été marqué par la communication du parrain, l’économiste Ibrahima Sall, qui a donné une leçon inaugurale sur la citoyenneté et l’entreprenariat. «Aujourd’hui, nous nous rendons compte que le pays change. Il y a une nouvelle démarche. Le Président de la République, Macky Sall, dans sa politique du Sénégal émergent, a mis d’abord en exergue la citoyenneté. Aimer son pays est un exemple de citoyenneté. C’était mon devoir, en tant que chef d’entreprise, homme politique et économiste, de venir accompagner le GNU qui m’a choisi comme parrain», a déclaré l’ancien ministre de l’Education nationale. Le président du Mouvement pour la démocratie et les libertés (MODEL) d’ajouter : «Si vous voyez des pays comme le Rwanda être cité en exemple, c’est parce qu’ils ont pris en compte la citoyenneté. Le Sénégal a des potentialités énormes, mais la citoyenneté n’est pas prise en compte. Vous voyez aujourd’hui le désordre qui règne dans la capitale et dans les autres localités ? Les gens font ce qu’ils veulent». A en croire Ibrahima Sall, son rêve est «de faire en sorte que le Sénégal soit le pays le plus propre, le plus organisé et le plus calme du monde». Et à son avis, ce combat doit être porté par la jeunesse. «Ce ne sont pas les hommes politiques qui doivent le faire. Les hommes politiques tracent le chemin, mais dans la pratique, ce sont les jeunes et les femmes qui doivent porter le combat. Le GNU est un exemple. Je serai à leurs côtés pour les accompagner dans cette voie, notamment dans la voie de l’engagement. Je suis honoré d’être le parrain du GNU», a conclu le premier compagnon politique du Président Sall.