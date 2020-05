CONTRAT SENELEC-AKILEE :Les termes du bon de commande

Les syndicalistes comprennent qu’en 03 ans, les solutions informatiques proposées par Akilee peuvent devenir caduque au vu du rythme des innovations dans le domaine numérique. Aussi, s’interrogent-ils à ce propos : «Comment Senelec peut-elle accepter de confier pour une durée de dix ans; avec un contrat de 187 milliards, toute sa stratégie de comptage à Akilee avec les changements très rapides dans le domaine des intelligences artificielles (IA)». Le bon de commande cache mal des détails suspects…



Jetons un coup d’œil sur le bon de commande numéro 2019104025/0 du 20 Mars 2019. Il s’agit du second bon de commande qui annule le précédent. Epions un peu sur la date de signature du bon de commande. Makhtar Cissé a laissé l’ancien Secrétaire général de la Senelec Abdoulaye Dia signer le bon de commande à sa place. La signature a été faite avant la prestation de serment du président Macky Sall nouvellement réélu. Tout laisse penser qu’ils voulaient qu’Akilee démarre ses activités afin de bien verrouiller le contrat avant l’arrivée d’un nouveau Directeur général. Car, il était évident qu’après sa réélection, Macky Sall allait procéder à de nouvelles nominations au niveau des Ministères et des Directions générales. Alors, Makhtar Cissé et Abdoulaye Dia, aujourd’hui son Directeur de cabinet au Ministère du Pétrole, ont anticipé avant son départ. Le contrat est signé en Février 2019 et le bon de commande en Mars 2019. Quelle diligence suspecte !

Le bon de commande est établi sur la base de la facture pro-forma numéro : AK19/02/Senelec/0001 et du contrat numéro AK-AMI-02-2019-001 signé le 11 Février 2019. Le montant total de la facture s’élève à 186.558.825.706 francs CFA/HT-HD. Et ce qui est plus marrant, le bon de commande précise que le compteur est de fabrication chinoise. Made in china ! On peut se demander depuis quand le Secrétaire général de la Senelec signe des bons de commande ? Pourquoi Makhtar Cissé qui a signé le contrat en pleine campagne électorale, n’avait-il pas personnellement, signé le bon de commande ?

«Quelle vision, quelle stratégie, quelle étude sérieuse au plan scientifique, économique et financière a été produite pour justifier l’émission de ce bon de commande de 10 ans à l’ordre d’Akilee en un temps aussi bref ?», adressent les syndicalistes au Ministre de l’Energie et du Pétrole Makhtar Cissé.

A. SECK