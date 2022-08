CONTRIBUTION: LÉGISLATIVES 2022: "MILLE MERCIS A NOTRE LEADER MAMADOU DIAGNE SY MBENGUE COORDONNATEUR DÉPARTEMENTAL DU COMITÉ ÉLECTORAL DE TIVAOUANE "PAR KALIDOU DIALLO

Les lampions de la campagne électorale des législatives ,suivie du scrutin transparent sans grands heurts se sont éteints au soir du 31 juillet 2022.

C’est un honneur pour moi d’avoir à prononcer un mot sur ce monsieur que j'admire beaucoup,je veux parler de notre grand leader Mamadou Diagne Sy Mbengue le président du comité électoral du département de Tivaouane qui a mouillé le maillot durant cette compétition . Il a arpenté les sentiers , les coins et recoins du département , soutenus en cela avec les leaders locaux de la coalition Benno Bok Yakar .Mais comme on dit en politique , ce sont pas les meilleurs qui passent .Il a su gérer cette machine électorale avec intelligence mais le seigneur a en décidé autrement La pression était grande, car il y a tant à dire sur ce grand homme, ce maître à penser. Il a, en effet, su éveiller les esprits, influencer de multiples orientations professionnelles, voire même des choix de vie. Nous sommes en présence d’un homme qui rayonne par son esprit si vif, par son insatiable curiosité.".

Nous lui renouvelons notre soutien pour les combats futurs auprés du président Macky Sall qui travaille sans relache pour le développement et la stabilité de notre cher Sénégal .Nous sommes fiers de lui ,digne fils de Tivaouane qui est en train de faire un excellent travail au niveau de la Sn Hlm et récemment il a porté le flambeau de l'expertise sénégalaise au FORUM URBAIN MONDIAL, DU 26 AU 30 JUIN 2022 À KATOWICE, EN POLOGNE