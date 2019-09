CONVENTION DE PROMOTEUR/DÉVELOPPEUR RELATIVE À L’ADMINISTRATION, À L'AMÉNAGEMENT, Au DÉVELOPPEMENT, À LA GESTION ET À LA PROMOTION DE LA ZES DE TOSYAL : Ousmane Sonko perdu dans ses explications (DOCUMENT)

CONVENTION DE PROMOTEUR/DÉVELOPPEUR



RELATIVE À L’ADMINISTRATION, À L'AMÉNAGEMENT, AU DÉVELOPPEMENT, À LA GESTION ET À LA PROMOTION DE LA ZES DE TOSYALI



ENTRE



APIX- S.A. ADMINISTRATEUR DES ZONES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES



ET



LA SOCIÉTÉ TOSYALI IRON & STEEL SENEGAL SA PROMOTEUR/DÉVELOPPEUR



LA PRÉSENTE CONVENTION DE PROMOTEUR/DÉVELOPPEUR (la « Convention ») ainsi que toutes les Annexes jointes qui en sont parties intégrantes est conclue



ENTRE :



(1) APIX-S.A., société anonyme à Participation publique majoritaire au capital de 4 950 000 000 FCFA



milliards F CFA sis à son siège à Dakar 52/54 rue Mohamed V, BP 430 - CP 18524, Dakar-Sénégal.



Représentée par son Directeur général M. Mountaga SY



(Ci-après « l’Administrateur ») ;



ET



(2) La Société TOSYALI IRON & STEEL SENEGAL S.A, société anonyme de droit sénégalais au capital de dix millions (10.000.000) FCFA, dont l’inscription est en cours au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier de Dakar et dont le siège social est situé au 83 Boulevard de la République, Immeuble horizons, Dakar-Sénégal



Représentée par Monsieur Alp TOPCUOGLU, Administrateur au sein du Conseil d’administration de la Société COREMETAL MINING & INDUSTRIES HOLDING SA, mère de TOSYALI IRON & STEEL SENEGAL SA dûment habilité à cet effet.



(Ci-après « le Promoteur/développeur ») ;



APIX- S.A et TOSYALI IRON & STEEL SENEGAL SA sont désignées ensemble ou individuellement « les Parties » ou « une Partie »).



PRÉAMBULE



La création et la mise en place effective des zones économiques spéciales constituent une priorité qui s’insère dans le cadre de la mise en œuvre des orientations stratégiques du Plan Sénégal Émergent (P.S.E). En effet, le Gouvernement de la République s’est engagé dans la réalisation d’un hub logistique et industriel régional lui permettant d’amorcer un processus d’industrialisation afin d’accroitre le potentiel des exportations et de rééquilibrer la balance commerciale de façon durable. L’objectif est ainsi de positionner le « Sénégal » en tant que plateforme logistique et industrielle capable à court et long terme, d’attirer les investisseurs étrangers et retenir les ressources humaines nationales.



Dans cette perspective, le Sénégal a adopté un dispositif légal et règlementaire visant à créer des espaces économiques viables, favorables au développement d’activités à forte valeur ajoutée et à fort potentiel de main d’œuvre. Ce dispositif comprend, entre autres :



- la loi n°2017-06 du 06 janvier 2017 portant sur les zones économiques spéciales(ZES); - la loi n° 2017-07 du 06 janvier 2017 portant dispositif d’incitations applicable dans les ZES; - le décret n° 2017-534 du 13 avril 2017 portant création et fixant les règles d'organisation et de



fonctionnement du Comité paritaire public-privé; - le décret n° 2017-535 du 13 avril 2017 portant application de la loi n° 2017-06 du 06 janvier 2017



portant sur les Zones économiques spéciales (ZES); - le décret n° 2017-1174 du 02 juin 2017 portant application de la loi n° 2017-07 du 6 janvier 2017



portant dispositif d’incitations applicable dans les ZES; - le décret n° 2019-1318 du 22 août 2019 portant création de la Zone économique spéciale de



Bargny-Sendou.



La Zone économique spéciale de Bargny-Sendou est conçue pour favoriser l'émergence d'un environnement d'excellence pour les entreprises du secteur métallurgique et sidérurgique, incluant une fiscalité incitative, des infrastructures de qualité, une régulation, une administration et une gestion opérationnelle répondant aux meilleurs standards internationaux.



A cet effet, les activités à fort impact économique, à haute intensité de main d'œuvre et orientées vers l'exportation sont éligibles dans la ZES, notamment :



a) la production de billette de fer, de rond à béton et de fil machine ; b) l’aciérie ; c) la sidérurgie et la métallurgie ; d) les industries lourdes ; e) la logistique portuaire (manutention, entreposage, stockage) ; f) les services connexes



Par l’attribution du statut de ZES, le Site est placé sous l’administration de l’Administrateur des



Zones économiques spéciales. À cet effet et conformément à la loi sur les Zones économiques spéciales, une Convention ayant pour objet l’administration, l’aménagement, le développement, la promotion, l’exploitation et la gestion du périmètre affecté au Promoteur/développeur TOSYALI IRON & STEEL SENEGAL SA doit être conclue entre l’Administrateur et le Promoteur/développeur.



Tel est l’objet de la présente Convention qui précise en outre les droits et les obligations de l’Administrateur et du Promoteur/développeur.



ARTICLE PREMIER : OBJET ET DURÉE DE LA CONVENTION



La présente Convention, ses annexes et son cahier des charges ont pour objet de définir les modalités d’administration, d’aménagement, de viabilisation, de développement, de promotion, de gestion et d’exploitation du Site ainsi que les obligations et les droits de l’Administrateur et du Promoteur/développeur. Elle est conclue pour une durée de vingt-cinq (25) ans renouvelable.



ARTICLE 2 : DÉFINITIONS



Aux termes de la présente Convention :



« Accords de financement » désigne le ou les accords mentionnés à l’article 18 conclu par le Promoteur/développeur avec les Prêteurs pour le financement de tout ou partie des investissements à réaliser pour assurer l’activité de développement de la ZES, aux termes de la Convention, telle que définie ci-dessous, et en particulier le financement des travaux d’aménagement du périmètre loué, la fourniture de services et l’exploitation de tout ou partie de la ZES.



« Activité » désigne l’une quelconque des activités suivantes conduites par le Promoteur/développeur conformément à la présente Convention notamment:



- la viabilisation, la construction, le développement, la promotion et l’exploitation des terrains du



Site; - la location ou tout autre acte de gestion des biens y compris les terrains, bureaux, bâtiments,



hangars, voiries et infrastructures; - la fourniture de services au sein du Site de manière conforme aux exigences des Entreprises de la ZES et la fixation des tarifs de ces services; la conclusion de contrats avec des tiers portant sur le développement, l’aménagement, la viabilisation et la gestion du Site, en tout ou partie, ainsi que la fourniture de services; - l’exercice de tout autre droit et la conduite de toutes autres activités, conformément à la loi sur



les ZES et la présente Convention; - la réalisation d’un complexe sidérurgique et la conduite de l’activité de sidérurgie métallurgie



« Administrateur » a le sens qui lui est conféré à l'article 2 de la loi n° 2017-06 du 06 janvier 2017 portant sur les ZES.



« Affilié » désigne, en ce qui concerne une personne morale, toute autre personne morale contrôlée ou se trouvant sous le contrôle d’une autre personne morale appelée société mère.



« Année contractuelle » désigne la période allant de la Date d'entrée en vigueur jusqu'au 31 décembre de l'année en question, et par la suite, chaque année calendaire, étant précisé que la dernière Année Contractuelle se termine le dernier jour de la Période de Promotion.



« Autorité administrative » désigne toute Autorité représentant l’État du Sénégal ou une collectivité territoriale et/ou toute personne agissant pour le compte de l'une quelconque de ces entités.



« Bien » désigne toute installation ou construction réalisée ou équipement acquis sur le Site avant ou pendant la Convention aux frais du Promoteur/développeur ou de l’Administrateur.



« Cas de Défaut » désigne, suivant le contexte, une défaillance du Promoteur/développeur ou de l’Administrateur.



« Cas de force majeure » désigne tout évènement ou circonstance, ou toute combinaison d’évènements et de circonstances, revêtant, pour la Partie Affectée, le caractère d’imprévisibilité, d’extériorité à l’égard des Signataires et d’irrésistibilité, mais seulement dans la mesure où:



cet évènement ou circonstance ou combinaison d’évènements et de circonstances empêche l’exécution par la Partie Affectée de l’une de ses obligations au titre de la Convention (hormis les obligations de paiement) ;



- la Partie Affectée a pris l’ensemble des précautions et mesures raisonnables et effectué toutes les diligences nécessaires pour empêcher, éviter ou surmonter les effets de cet évènement ou



circonstance, ou de cette combinaison d’évènements et de circonstances sur sa capacité à exécuter ses obligations au titre de la Convention et à minimiser ses conséquences ; - cet évènement ou circonstance ou combinaison d’évènements et de circonstances ne résulte pas directement ou indirectement d’une violation ou d’un manquement par la Partie Affectée à l’exécution de ses obligations au titre de la Convention ; - cet évènement ou circonstance ou combinaison d’évènements et de circonstances n’est pas liée



à une faute ou négligence de la Partie Affectée et ; - la Partie Affectée en a donné notification à l’autre Partie.



Pour autant qu’ils revêtent les caractéristiques ci-dessus énoncées, les évènements, circonstances ou combinaisons d’évènements et de circonstances susmentionnées incluent (mais sans limitation) :



- guerre, hostilité (y compris l’escalade des hostilités) belligérance, révolution ou insurrection



survenant au sein de ou affectant directement la République du Sénégal ; - acte de rébellion, émeute, insurrection ou autre trouble civil, grèves politiques, acte ou campagne



de terrorisme, ou acte de sabotage, à chaque fois, survenant dans le République du Sénégal ; - explosion nucléaire, contamination radioactive, biologique ou chimique, radiation ionisante, ou



identification d’une telle contamination ou radiation ; - grève générale, ralentissement du travail et/ou lockouts (sauf ceux entrepris seulement par les employés du Promoteur/développeur ou d’un Sous-traitant de Service ou par le Promoteur/développeur ou le Sous-traitant de services ou d’une entreprise de la ZES) ; - effet des éléments naturels, y compris la foudre, un incendie, un tremblement de terre, une



tempête de sable, une inondation, une tempête, un cyclone ou une tornade ; - explosion (autre qu’une explosion nucléaire ou une explosion résultant d’un acte de guerre); - épidémies ; - incapacités à obtenir les matériels, équipements ou installations nécessaires en raison d’un



blocus ou d’un embargo ou de sanctions et ; - impossibilité d’utiliser tout ou une partie des terrains loués du Site affecté.



« Comité paritaire public-privé » désigne, au sens de l’article 2 du décret n° 2017-534 du 13 avril 2017, l’instance de règlement des litiges, de conciliation et de médiation, placée sous la tutelle technique du Ministre chargé de l’Economie et du Plan et sous la tutelle financière du Ministre chargé des Finances.



« Date d’entrée en vigueur » désigne la date à laquelle la présente Convention aura fait l’objet d’approbation par les Ministres compétents.



« Date de Fin de la Convention » désigne la date à laquelle la présente Convention arrive à son terme ou la date à laquelle la résiliation, effectuée conformément aux termes de la Convention, prend effet.



« Date de Signature » désigne la date de signature de la Convention par les Parties.



« Différend » désigne tout litige né de l’interprétation, de l’application des dispositions de la présente Convention ou de ses annexes.



« Effet Défavorable Significatif » désigne tout effet négatif ayant une incidence significative sur :



- les Activités, les Biens, la situation financière du Promoteur/développeur; - la capacité du Promoteur/développeur à exécuter raisonnablement et de bonne foi ses obligations



essentielles au titre de la présente Convention.



« Entreprise de la Zone » a le sens qui lui est conféré à l'article 2 de la loi n° 2017-06 du 06 janvier 2017 portant sur les ZES.



« Entreprise Exonérée » a le sens qui lui est conféré à l'article 2 de la loi n° 2017-06 du 06 janvier 2017 portant sur les ZES.



« Fait du Prince » désigne toute intervention du Gouvernement mettant le cocontractant dans l’impossibilité de remplir ses obligations conformément aux termes de la présente Convention.



« Gouvernement » signifie le gouvernement de la République du Sénégal.



« Indemnité de Résiliation » désigne le montant dû en cas de rupture de la Convention dans les cas visés à l’Article 20.



« La présente », « au titre de la présente » et expressions similaires renvoient à la Convention dans son ensemble, et non pas à un Article, paragraphe, Annexe ou partie d'Annexe ou à toute autre subdivision de la présente Convention.



« Mois Contractuel » désigne un mois calendaire, étant précisé que:



- le premier mois contractuel commence à la Date de Signature et se termine le dernier jour du



même mois; et - le dernier mois contractuel commence le premier jour du dernier mois contractuel et se termine



à la Date de Fin de la Convention.



« Notification de Défaut » a le sens qui lui est conféré à l’Annexe 1.



« Période d’exploitation » désigne la période commençant à la Date d’entrée en vigueur de la Convention et expirant à l'issue d'une période de vingt-cinq (25) années, à laquelle s’ajoutent, le cas échéant, les éventuelles périodes d’extension de la Période d’exploitation convenues par les Parties et conformément à la Loi ZES.



« Personne » désigne toute personne physique, morale, société commerciale, agence, association ou leurs successeurs, cessionnaires et ayant-droits autorisés dans le respect de leurs intérêts respectifs.



« Prêteurs » désigne toute banque ou établissement financier ayant conclu un ou plusieurs accords financiers avec le Promoteur/développeur concernant l’Activité.



« Procédure de Réparation » désigne la procédure définie à l’Annexe 1.



« Programme d’Entretien et de Renouvellement » désigne le programme permettant la remise de la ZES en bon état à la date d’expiration du Contrat conformément à l’Article 19.



« Programme des Opérations Préalables » désigne le programme permettant d’organiser les modalités de remise de la ZES à l’Administrateur au terme du Contrat conformément à l’Article 19.



« Promoteur/développeur » désigne TOSYALI IRON & STEEL SENEGAL SA.



« Rapport d’Exploitation Annuel » désigne chacun des rapports remis à l’Administrateur par le Promoteur/développeur en vertu de l’Annexe 8 de la présente Convention.



« Redevance d’administration » désigne le montant perçu par l’Administrateur auprès du Promoteur/développeur tel que précisé aux articles 13 et 14 de la présente Convention.



« Redevance d’exploitation » désigne le montant perçu par le Promoteur/développeur auprès des entreprises y compris ses propres entreprises.



« Référence »:



• Toute référence à une date renvoie au calendrier grégorien.



• Toute référence à des documents, informations, données et autres pièces renvoie aux documents, informations, données et autres pièces sous leur forme électronique ou papier.



• Toute référence à une loi, un contrat ou tout autre document est interprété comme renvoyant à cette loi, ce contrat ou document, tel que ponctuellement modifié, amendé ou complété.



« Règlements d’application de la Loi ZES » désigne les règlements pris par l’Administrateur des ZES en vue de mettre en œuvre les missions qui lui sont dévolues par la Loi ZES.



« Responsabilité envers les Tiers » désigne toutes les obligations du Promoteur/développeur envers les tiers au titre des Contrats avec les Tiers. Il est précisé que cette définition ne concerne pas les obligations contractuelles du Promoteur/développeur au titre de la présente Convention.



« Site » désigne les terrains objet de la présente Convention comportant des aménagements effectués par le Promoteur/développeur.



« Sous-traitant » désigne tout tiers auquel le Promoteur/développeur a recours pour lui confier, sous sa responsabilité la conduite d’une partie de l'Activité ou la fourniture de services accessoires à la conduite de l'Activité (ou d’une partie de l'Activité).



« Termes » : les termes masculins sont réputés inclure le féminin et inversement et, les termes au singulier sont réputés inclure le pluriel et inversement.



« Titres » et intitulés de sections n'ont aucune incidence sur l'interprétation de la présente Convention.



Les Parties s’engagent à interpréter la Convention de bonne foi conformément à son esprit et à l'intention des Parties.



ARTICLE 3 : DOCUMENTS CONTRACTUELS



Au titre de la présente Convention, les documents ci-après sont considérés comme des documents contractuels qui font partie intégrante de la présente convention :



1. la présente Convention ; 2. les annexes à la Convention ; 3. le contrat de bail ; 4. le cahier des charges ; 5. la lettre d’exonération d’impôt pour investissement n°6700 MFB/CAB/CT J.K du 23 août 2019 adressée au Directeur général de TOSYALI IRON & STEEL SENEGAL SA par le Ministre chargé des Finances et du Budget.



En cas de contradiction entre ces différents documents, leur hiérarchie sera la suivante : (1) la présente Convention, (2) les Annexes à la Convention, (3) le cahier des charges et (4) le contrat de bail, (5) la lettre d’exonération d’impôt pour investissement. Toutefois, le cahier des charges à annexer à la présente Convention sera finalisé dans les quatre-vingt- dix jours suivant sa signature.



ARTICLE 4 : DÉLIMITATION DU SITE AFFECTÉ A TOSYALI IRON & STEEL SENEGAL SA



Il est affecté à TOSYALI IRON & STEEL SENEGAL SA un terrain d’une contenance de quatre-vingt-dix- neuf hectares, quatre-vingt-deux ares, quatre-vingt-quinze centiare (99ha 82a 95ca) dont les coordonnées cadastrales sont précisées à l’annexe 3 de la présente Convention.



ARTICLE 5 : PROPRIÉTÉ ET STATUT DU TERRAIN OBJET DE LA CONVENTION



Le terrain servant d’assiette à la Convention est propriété de l’Administrateur APIX-S.A. En vertu de la présente Convention de Promoteur/développeur et des dispositions de l’article 15 de la loi n° 2017-06 du 06 janvier 2017 portant sur les ZES, un bail emphytéotique d’une durée de vingt-cinq (25) ans renouvelable est accordé au Promoteur/développeur. Il est matérialisé par un contrat de bail qui est annexé à la présente Convention dont il est partie intégrante.



ARTICLE 6 : RETRAIT EN CAS DE NON MISE EN VALEUR



Le Promoteur/développeur a l’obligation de mettre en valeur le site affecté dans un délai maximal de deux (02) ans à compter de la date de mise à disposition du Site au profit de TOSYALI IRON & STEEL SENEGAL SA.



En cas de non mise en valeur, l’Administrateur se réserve le droit de lui retirer le site et de résilier la présente convention.



ARTICLE 7 : RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION



Les modalités de renouvellement de la présente Convention sont celles prévues par l’article 1er du décret n° 2017-1174 du 02 juin 2017 portant application de la loi n° 2017-06 du 7 janvier 2017 portant dispositif d’incitations applicable dans les ZES.



Les avantages prévus par la loi sont garantis pour une période de vingt-cinq (25) ans, à compter de la date d’émission de l’agrément de l’entreprise exonérée.



Cette période est renouvelable une fois selon des modalités définies par décret.



ARTICLE 8 : OBLIGATIONS DU PROMOTEUR/DÉVELOPPEUR



Les obligations du Promoteur/développeur sont définies conformément à l’article 14 de la loi n° 2017-06 du 06 janvier 2017 portant sur les ZES à savoir, développer, viabiliser et exploiter le Site en entreprenant les activités suivantes :



1. élaborer le plan détaillé de développement du Site, incluant le plan détaillé d’occupation des sols en conformité avec les plans directeurs d’aménagements qui devra être validé par l’Administrateur ;



2. mobiliser le financement pour le développement du Site et fournir à l’Administrateur, avec l’approbation des Prêteurs, les accords de financement afférents au développement du Site ; ces documents ne pourront être transmis par l’Administrateur à tout tiers sans l’accord du Promoteur/développeur ;



3. obtenir auprès de l’Administrateur, conformément aux procédures établies par les règlements d’application du Site, les permis d’occupation, de construction et les certificats d’achèvement de construction ;



4. réaliser les constructions, les infrastructures, les ouvrages, les voies de communication, les voiries et réseaux divers et toutes autres infrastructures jugées indispensables par les Parties, dans le cadre du développement du Site ;



5. établir tous les six (6) mois un rapport détaillé sur le calendrier et l’état d’avancement des travaux de développement. Ce rapport indiquera notamment tout évènement de nature à induire un changement dans la nature des travaux ou dans le temps du planning prévisionnel de développement du Promoteur/développeur ;



6. fournir des services dans le Site, conformément aux besoins des entreprises ;



7. assurer, à la demande de l’Administrateur et dans le cadre d’un plan de mise en œuvre coordonné avec ce dernier, en relation avec les services de l’État ou des opérateurs privés, conformément aux articles 12.4, 12.6 et 12.9 de la loi n° 2017-06 du 6 janvier 2017 portant sur les ZES, les services collectifs de base, notamment la fourniture d'eau potable, d’énergie, de services de télécommunications, de ramassage des ordures, de nettoyage des routes, de traitement des eaux usées, de services médicaux, d’élimination des déchets et d'autres services d'entretien similaires, nécessaires au bon fonctionnement des entreprises de la ZES;



8. assurer la bonne gestion, l’entretien et la maintenance du Site ;



9. maintenir en état de fonctionnement adéquat tous les biens situés sur le périmètre bénéficiant du statut de ZES, les terrains du Site, notamment toute infrastructure et tout ouvrage ainsi que tous les services collectifs de base ;



10. mettre en place, soit directement, soit à travers des tiers, les mesures de mise en œuvre de la stratégie de gestion des risques et catastrophes relative au Site adoptées par l’Administrateur. TOSYALI IRON & STEEL SENEGAL SA s’assure du respect de ces exigences par les entreprises de la zone ;



11. se conformer aux exigences de performance du programme de développement, ainsi qu’aux obligations financières requises pour le développement du Site et définies dans les objectifs de performance figurant dans le cahier des charges ;



12. se conformer aux obligations relatives à la législation du travail applicable dans les ZES et à la



protection de l’environnement ;



13. veiller au respect de la réglementation en vigueur, particulièrement dans les domaines de la santé, de la sécurité et de l'environnement et plus généralement au respect du Règlement d’exploitation de la ZES de TOSYALI. À cet effet, il doit saisir l’Administrateur de toute violation ou tout manquement constaté au sein de la ZES de TOSYALI, objet de la présente Convention ;



14. veiller à la sécurité dans le périmètre objet de la présente Convention ;



15. fournir à l’Administrateur une copie des contrats signés avec toute entreprise tierce aux fins de



mettre en œuvre le plan de développement de la ZES de TOSYALI.



L’ensemble de ces obligations est mis en œuvre dans des délais fixés dans la règlementation sur les ZES et/ou précisé dans les cahiers de charge annexés à la présente Convention. Les obligations visées en cet Article 8, excepté les paragraphes 1 et 2, ne seront applicables qu’après mise à disposition du Site affecté libre de toute occupation.



ARTICLE 8.1 : OBLIGATIONS PRELABLE A LA CONSTRUCTION DU COMPLEXE SIDERURGIQUE



Dans les six (6) mois à compter de la signature de la présente convention et préalablement au démarrage des travaux de construction du complexe, le Promoteur/développeur doit soumettre à l’Administrateur les documents suivants, à condition que la mise à disposition du Site affecté à Tosyalı ne soit requise pour les compléter:



a) évaluation environnementale stratégique b) études d’impact environnemental et social ; c) plan de gestion environnementale et sociale ; d) étude de danger e) études hydrogéologiques ; f) plan de financement ; g) business plan.



ARTICLE 8.2 : RESPECT DES NORMES



Le Promoteur/développeur s'engage à respecter les normes et les prescriptions techniques, urbanistiques et environnementales résultant des lois et règlements en vigueur.



Il s'oblige à réaliser les investissements nécessaires à cet effet.



ARTICLE 8.3 : CONTENU LOCAL



Le Promoteur/développeur s’engage à employer au moins soixante-cinq pour cent (65%) de la main d’œuvre constituée de nationaux avec une évolution allant jusqu’à quatre-vingt pour cent (80 %) dans 5 ans. Cette règle s’applique pour chaque extension d’investissement.



Il s’engage également à :



• privilégier la jeunesse et les femmes dans sa politique de recrutement dans un délai de 2 ans;



• avoir recours aux entreprises locales pour la sous-traitance par les entreprises, particulièrement les PME locales ;



• négocier les propositions formulées en terme de transfert de compétence, de formation, de transfert de technologie, à travers la création dans la ZES de TOSYALI de zones d’incubation, de pôles technologiques, de centres de formation, de laboratoires travaillant en étroite relation avec les entreprises agréées ou à agréer. Un programme dédié sera mis en œuvre d’un commun accord avec l’administrateur des ZES.



En outre, le Promoteur/développeur privilégie en priorité l’approvisionnement local en matière première en fonction de la disponibilité des ressources.



Les parties conviennent de permettre la participation d’investisseurs privés nationaux à hauteur de 20% dans le capital de la société ad hoc créée, aux conditions suivantes :



(i) négociation libre et accord mutuel entre le ou les investisseurs privés nationaux et le



Promoteur (ii) versement au Promoteur du montant total correspondant aux actions de la société ad



hoc créée qui seront transférées audit investisseur privé national.



Les modalités de cette participation seront négociées ultérieurement à l’initiative de la partie la plus diligente et fixées dans un accord séparé de la présente convention en cas d’accord entre le Promoteur et ledit investisseur privé national.



ARTICLE 8.4 : OBLIGATIONS SOCIALES



8.4.1. Normes de travail



Le Promoteur/développeur s’engage à appliquer les principes établis par les Bonnes Pratiques de l’Industrie et les normes de travail internationalement reconnues dans le cadre des accords de l'Organisation Internationale du Travail auxquels le Sénégal est Partie. Il s’engage aussi à respecter la législation nationale du travail.



Il a également l’obligation de :



- procéder à un recrutement des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée au-



delà des cinq (5) premières années d’exercice ; - encadrer les contrats de prestations de services ; - prévoir une revalorisation des salaires dans sa politique de rémunération ; - respecter le droit de ses employés à se syndiquer ; - transmettre tous les contrats de travail à l’inspection du travail.



En tout état de cause, le Promoteur/développeur s’engage à respecter l’ensemble des lois du travail au sein de la ZES.



8.4.2 : Qualité, hygiène et sécurité



Le Promoteur/développeur consent à mettre en place et à appliquer tout dispositif de sécurité et toute précaution de sécurité modernes et reconnus par les Bonnes Pratiques de l’Industrie. Pendant la durée de la présente Convention, il maintient dans des conditions de sécurité et de qualité toutes les infrastructures et tous les équipements construits ou acquis dans le cadre de l’Activité et nécessaires aux opérations.



En outre, il est tenu de :



- former ses employés conformément aux procédures et pratiques généralement admises en



matière de santé et de sécurité ; - construire, entretenir et gérer des programmes et installations sanitaires pour les besoins de ses employés utilisant des dispositifs et équipements sanitaires modernes et appliquant des procédures et des précautions sanitaires modernes, conformément aux normes médicales internationales admises.



ARTICLE 8.5 : FORMATION ET TRANSFERT DE TECHNOLOGIE



Le Promoteur/développeur développe et met en œuvre un programme de formation de ses employés sénégalais.



Au titre de la responsabilité sociétale, il consent à :



- organiser la formation d’ouvriers et d’ingénieurs afin d’améliorer leur compétence technique en



sidérurgie et leur fournir davantage d’expérience pratique ; - établir et gérer un institut professionnel et de formation destiné à fournir des programmes de



formation professionnelle et technique des métiers de la sidérurgie ; - développer des partenariats avec les universités et les écoles spécialisées ; - conclure un partenariat avec l'administration des zones économiques spéciales pour les



besoins des missions de benchmarking sur les sites de TOSYALI Algérie et Turquie et sur la zone économique spéciale en Algérie.



ARTICLE 9 : DROITS ET AVANTAGES ACCORDÉS AU PROMOTEUR/DÉVELOPPEUR



En vertu de la présente Convention et en application de la loi n° 2017-06 du 06 janvier 2017 portant sur les ZES et la loi n° 2017-07 du 06 janvier 2017 portant dispositif d’incitations applicable dans les ZES, le Promoteur/développeur bénéficie du statut légal d’entreprise exonérée et est éligible à tous les avantages douaniers et fiscaux accordés par la loi n° 2017-07 du 6 janvier 2017 portant dispositif d’incitations applicable dans les ZES.



Il a également le droit :



1. d’avoir la propriété des bâtiments et autres infrastructures, ouvrages et équipements réalisés sur



les terrains du Site ;



2. de conclure des contrats de location (ou baux ordinaires) sur le terrain objet de la présente



Convention ;



3. de mettre en valeur des terrains, bâtiments et autres infrastructures et équipements ;



4. de conclure des contrats avec des tiers pour le développement, la viabilisation et la gestion ainsi



que pour l’offre de services ;



5. de facturer librement les services fournis ;



6. de fournir des services collectifs de base notamment la fourniture d’eau potable, d’énergie, de services de télécommunications, de ramassage des ordures, de nettoyage des rues, de traitement des eaux usées, de services médicaux, d’élimination des déchets et d’autres services d’entretien similaires, pour satisfaire les besoins des entreprises situées à l’intérieur comme à l’extérieur de la ZES ;



7. de louer ou gérer tous les biens sous son contrôle, incluant tous les terrains du Site, les bâtiments



- et infrastructures, librement et en conformité avec la présente Convention ;



8. de déterminer librement sa politique commerciale ;



9. de fixer ses tarifs et ses prix en toute liberté ; les tarifs des services collectifs fournis par le Promoteur/développeur qui doivent revêtir un caractère attractif pour les entreprises qui s’installent dans les ZES, sont toutefois préalablement communiqués à l’Administrateur et fixés de façon concertée, sans que cette concertation ne puisse pour autant affecter le modèle financier du Promoteur/développeur ;



10. d’employer des travailleurs étrangers conformément à la réglementation dans les ZES ;



11. de modifier de façon non substantielle le plan d’aménagement de l’espace attribué conformément à la réglementation applicable en matière d’aménagement et d’urbanisme et sous réserve de l’approbation de l’Administrateur ;



12. de jouir de tout droit et avantage découlant de toute législation en vigueur dans les ZES ;



13. d’établir les redevances pour les services collectifs de base fournis à l’intérieur ou à l’extérieur du



Site ;



14. de percevoir les redevances pour les services collectifs de base fournis à l’intérieur ou à



l’extérieur du Site, conformément aux dispositions de l’alinéa 9 du présent article ;



15. de conclure des accords de financement pour le développement de la ZES.



ARTICLE 10 : OBLIGATIONS DE L’ADMINISTRATEUR



Dès l’approbation de la présente Convention, l’Administrateur est tenu :



1. d’établir le contrat de bail relatif au Site affecté à TOSYALI IRON & STEEL SENEGAL SA ;



2. de mettre à la disposition de TOSYALI IRON & STEEL SENEGAL SA le Site affecté libre de toute



occupation ;



3. de s’assurer de la disponibilité des facteurs de production et/ou connectivités nécessaires au



développement et l’exploitation du Site affecté ;



4. d’assurer au Promoteur/développeur un environnement économique de qualité en cohérence



avec les meilleures pratiques internationales ;



5. de conclure des protocoles d’accords, chaque fois que nécessaire, avec les administrations compétentes afin de créer un environnement propice aux investissements et aux affaires dans le Site ;



6. de s’assurer que la délimitation et l’aménagement du Site sont conformes aux lois et règlements



en vigueur ;



7. d’administrer le Site à travers notamment un guichet unique et un centre de services, qu’il



s’engage à mettre en place, en conformité avec les règlements ;



8. d’assurer le rôle d'interface entre les entreprises du Site et les services de l’État ;



9. de délivrer tous les agréments, permis et autorisations aux entreprises du Site à la requête du



Promoteur/développeur;



10. de percevoir, au nom de l’État, les redevances ou frais pour tous les agréments, permis et



autorisations accordés ;



11. de délivrer ou faciliter la délivrance des permis en rapport avec les services compétents de l’État,



pour la construction des bâtiments et autres équipements dans le Site ;



12. de délivrer ou faciliter la délivrance des certificats d’origine ;



13. de s’assurer que toutes les opérations des entreprises du Site sont conformes à la loi sur les



ZES;



14. de mettre en place, soit directement, soit avec le Promoteur/développeur ou des tiers, une



stratégie de gestion des risques et catastrophes dans la ZES ;



15. de s’assurer que le Promoteur/développeur fournit les services collectifs de base dans le Site



conformément à la présente Convention ;



16. d’entreprendre toute action nécessaire afin de faciliter au Promoteur/développeur la bonne



conduite de ses activités ;



17. de publier l’autorisation d’installation pour toute entreprise sur le portail du Site ainsi que par tout



autre moyen garantissant la bonne information des tiers ;



18. d’exercer toute autre fonction qui lui est attribuée par les lois ou règlements en vue d’assurer une



administration efficace du Site ;



19. de s'assurer que toutes les formalités administratives nécessaires à l’application de la présente



Convention sont dûment effectuées conformément aux exigences des Lois applicables ;



20. de mettre en œuvre, au besoin, une stratégie, en consultation avec le Promoteur/développeur, visant à développer une chaîne de valeur entre le secteur privé local et les entreprises de la ZES de TOSYALI.



L’ensemble de ces obligations est mis en œuvre dans des délais fixés dans la règlementation sur les ZES et/ou précisé dans les protocoles d’accord signés avec les administrations concernées par les services fournis par l’Administrateur dans la zone.



ARTICLE 11 : SUIVI DU RESPECT DES ENGAGEMENTS



Pour la mise en œuvre des dispositions et engagements de la présente convention, les Parties conviennent de mettre en place un Comité de Suivi composé de quatre membres à raison de deux par partie. Les modalités de fonctionnement du Comité de suivi seront précisées par les Parties.



L’Administrateur est chargé de veiller, conformément à la législation et la réglementation en vigueur, au respect des obligations mises à la charge de chacune des PARTIES.



TOSYALI IRON & STEEL SENEGAL SA communique à l’Administrateur toutes les informations lui permettant d'assurer le suivi de réalisation du projet d’investissement et du respect des engagements par les PARTIES.



ARTICLE 12 : SUIVI ET CONTRÔLE



En vue de permettre à l’Administrateur d’effectuer le suivi et le contrôle de l’exécution de la présente Convention, le Promoteur/développeur a l’obligation de soumettre à l’Administrateur les documents, rapports et autres outils tels que déclinés à l’Annexe 8 de la présente Convention.



ARTICLE 13 : ENGAGEMENTS FINANCIERS



Le Promoteur/développeur verse à l’Administrateur :



- Une redevance d’administration de cinquante-huit millions (58 000 000) FCFA par an, c’est-à-



dire, 88 420,043 euros étant entendu qu’un euro égal 655, 55 FCFA ; - Un droit d’entrée fixe d’un montant de deux cent quatre-vingt-seize millions six cent trente-cinq



mille (296.635.000) FCFA.



Il prend également en charge :



- la construction d’un ou des bâtiments administratifs devant héberger le guichet unique, le centre de services et les administrations. Le plan du/des bâtiment (s) sera validé par les parties ;



- le budget de fonctionnement de l’administration des ZES incluant les salaires du personnel de l’administration des ZES intervenant sur la zone de TOSYALI.



La redevance d’administration est versée par le Promoteur/développeur sur le compte de l’Administrateur. Elle peut être est révisée tous les 3 ans sur la base de l’évolution du taux d’inflation.



Le Promoteur/développeur n’aura pas à verser la caution bancaire visée à l’article 4 du décret d’application n° 2017-535 de la loi sur les ZES dès lors qu’il justifiera auprès de l’Administrateur de son plan d’aménagement et de financement afférent de la Zone et de la preuve des garanties ou cautions de bonne exécution ou de performance fournies par les entreprises avec lesquelles le Promoteur/développeur aura contracté, venant en garantie des risques de construction et d’exploitation des infrastructures, ouvrages, bâtiments développés dans les ZES.



ARTICLE 14 : MODALITÉS DE PAIEMENT DE LA REDEVANCE D’ADMINISTRATION ET DU DROIT D’ENTRÉE



Le droit d’entrée est payable une seule fois intégralement à l’Administrateur dans un délai maximal de soixante jours (60) jours à compter de la date de signature de la Convention.



La redevance d’administration est payable annuellement après service fait, le 1er février de chaque année. Pour l’année de démarrage du projet, la redevance d’administration est payable un an après la mise à disposition du terrain à Tosyali et le 1er février suivant.



Le droit d’entrée et la redevance d’administration sont payables dans le compte APIX/ BICIS prestige ci- après : RIB: SN 010 0152800791600001518



IBAN: SN 08 SN 0100152800791600001518



ARTICLE 15 : FONDS DE DEVELOPPEMENT DES ZES



TOSYALI IRON & STEEL SENEGAL SA s’engage à verser dans un fonds de développement des ZES, annuellement, après 5 années d’exercice, un montant équivalent à 0, 5% des bénéfices réalisés dans la ZES.



ARTICLE 16 : PÉNALITÉS



Sauf cas de force majeure, l’Administrateur peut appliquer des pénalités au Promoteur/développeur en cas de manquement de ce dernier à ses obligations. Toutes les pénalités visées en Annexe 13 nécessitent une mise en demeure préalable.



Les pénalités appliquées par l’Administrateur sont sans préjudice des éventuels dommages et intérêts engendrés par les fautes commises par l’autre Partie.



La liste et le mode de calcul des pénalités appliquées au titre de la présente Convention sont joints en Annexe 13. Les pénalités visées ne seront applicables qu’après la mise à disposition du Site affecté libre de toute occupation.



ARTICLE 17 : CESSION DE LA CONVENTION OU DES ACTIONS ET ACTIFS DU PROMOTEUR/DÉVELOPPEUR



Tous les droits et obligations au titre de la présente Convention pourront être cédés ou transférés à toute entité (y compris celles qui ne sont pas des affiliées), selon les modalités suivantes :



1. La cession totale de la Convention n’est possible qu’avec l’autorisation de l’Administrateur sous



réserve que : - cette intention ait été notifiée au moins trois (3) mois avant la cession ou le transfert et que le Promoteur/développeur se soit assuré et ait rapporté la preuve que le cessionnaire dispose de toutes les capacités techniques et financières pour exécuter le contrat ; - et que les droits des Prêteurs soient respectés ;



2. la cession partielle des actions du Promoteur/développeur n’est possible qu’après information de l’Administrateur et vérification par ce dernier des qualifications techniques et financières du nouvel actionnaire.



Les avantages fiscaux et douaniers ainsi que les actifs dont le terrain, sont liés au statut de Promoteur/développeur et ne peuvent être transférés qu’en cas de substitution totale conformément aux dispositions légales. À cet effet, une Convention de cession et un avenant de transfert seront négociés et signés entre les Parties dans les mêmes formes que l’adoption de la présente Convention.



ARTICLE 18 : DROITS DES PRÉTEURS



Le Promoteur/développeur peut librement conclure des Accords de Financement à tout moment pendant la Période de développement, en vue de financer tout ou partie des investissements nécessaires à la conduite de l'Activité. En tout état de cause, le calendrier de bouclage du financement doit se conformer aux délais de réalisation des travaux d’aménagement sur le Site tel que prévu à l’Annexe 7 de la présente Convention.



Le Promoteur/développeur est autorisé à grever de sûretés les droits réels inscrits en sa faveur en vertu de son titre de propriété ainsi que les aménagements et installations construits sur le Site. Les Accords de Financement conclus par le Promoteur/développeur pourront prévoir toutes formes de sûretés pour les prêts que les Prêteurs accorderont au Promoteur/développeur ou à ses Affiliés pour le financement de l'Activité.



ARTICLE 19 : FIN DE LA CONVENTION



La Convention prend fin à l’arrivée soit du terme prévu à l’article 1er, soit d’accord entre les Parties, soit à la suite de sa résiliation.



Elle peut être résiliée pour cas de force majeure.



À l’expiration de la Convention, quelle qu’en soit la cause, les biens mis à la disposition du Promoteur/développeur sont transférés à l’Administrateur selon les modalités définies à l’Annexe 14, une fois mis en œuvre le Programme d’Entretien et de Renouvellement et le Programme des Opérations Préalables visés en Annexe 14.



Toutefois, si le terrain sur lequel la ZES de TOSYALI s’est développée perd son statut de ZES avant l’expiration du terme de la Convention, ou à son terme, lesdits biens resteront la propriété de celle des Parties qui en détient le titre de propriété.



ARTICLE 20 : RÉSILIATION



1) Cas de Défaut du Promoteur/développeur



Sans préjudice des dispositions de l’article 8 du décret n°2017-535 du 13 avril 2017 portant application de la loi n° 2017-06 du 06 janvier 2017 portant sur les ZES et, sauf si l'événement concerné survient du fait d'un manquement ou d’un retard imputable à l’Administrateur, chacun des événements suivants constitue un « Cas de Défaut du Promoteur/développeur » :



- le Promoteur/développeur ne respecte pas ses engagements au titre de la présente Convention ; - le Promoteur/développeur cesse de conduire ou abandonne l'Activité, en tout ou partie de



manière à compromettre la poursuite de l’Activité conformément à la vocation de la ZES ; - le Promoteur/développeur est placé en liquidation judiciaire de biens ou en redressement sans



poursuite de l’Activité ; - une décision de justice ordonne la dissolution ou liquidation du Promoteur/développeur.



2) Cas de Défaut de l’Administrateur



Sans préjudice des dispositions de l’article 9 du décret n°2017-535 du 13 avril 2017 portant application de la loi n° 2017-06 du 06 janvier 2017 portant sur les ZES et sauf si l'événement concerné survient du fait d'un manquement ou d’un retard imputable au Promoteur/développeur, chacun des événements suivants constitue un « Cas de Défaut de l’Administrateur » :



- l’inexécution par l’Administrateur de ses obligations au titre de la présente Convention ayant pour



effet de compromettre la poursuite de l’Activité; - un fait du Prince qui ne permet plus de conduire l'Activité dans les conditions prévues par la présente Convention et pour lesquelles les Parties n’ont pas pu trouver un accord ou consensus pour continuer l’Activité; - l’Administrateur est en liquidation judiciaire de biens ou en redressement judiciaire sans continuation de l’Activité, sous le coup d’une procédure du même ordre, ou lorsqu’une décision de justice ordonne sa dissolution ou sa liquidation.



ARTICLE 21 : PROCÉDURE DE RÉSILIATION



1) Procédure préalable à la résiliation



En cas de survenance d'un Cas de Défaut, la Partie non défaillante adresse à la Partie défaillante, conformément à l'Annexe 1 (Procédure de Réparation), une notification de défaut. S’il est possible de remédier au cas de défaut constaté dans la mise en demeure, la procédure de réparation prévue à l’Annexe 1 s’applique.



2) Procédure de résiliation à l’initiative du Promoteur/développeur



Si à l'issue de la Procédure de Réparation, il n'a pas été remédié au Cas de Défaut avant l'expiration de la période mentionnée au paragraphe 1 (Mise en demeure) de l'Annexe 1 (Procédure de Réparation) ou conformément au programme accepté par le Promoteur/développeur en application du paragraphe 2



(Notification de défaut) de l'Annexe 1 (Procédure de Réparation), le Promoteur/développeur est fondé à demander la résiliation de la présente Convention.



3) Procédure de résiliation à l’initiative de l’Administrateur



Si à l'issue de la Procédure de Réparation, il n'a pas été remédié au Cas de Défaut avant l'expiration de la période mentionnée au paragraphe 3.3.1 (Programme) de l'Annexe 1 (Procédure de Réparation) ou conformément au programme accepté par l’Administrateur en application du paragraphe 3.3.1 de l'Annexe 1 (Procédure de Réparation) et sous réserve des droits des Prêteurs précisés à l'article 16, l’Administrateur est fondé à résilier la Convention.



La résiliation est notifiée par écrit et prend effet à la date de notification ou à celle indiquée dans ladite notification.



4) Résiliation pour Cas de Force Majeure



➢ en cas de force majeure d’une durée inférieure à six (6) mois, les Parties conviennent de déployer leurs meilleurs efforts pour assurer la fourniture des services dont elles ont la responsabilité et ce même en cas de non-paiement de la redevance d’exploitation. Dans cette hypothèse, elles pourront avoir recours au fonds de gestion des profits ;



➢ si un cas de force majeure perdure pendant une période de six (6) mois, chacune des Parties peut, tant que le Cas de Force Majeure perdurera, résilier ou demander la résiliation de la Convention, par voie de notification à l’autre partie, avec un préavis de trente (30) jours ouvrables.



À compter de la date de notification écrite d'un Cas de force majeure prolongée, le Promoteur/développeurs'assure que les actifs, biens, livres comptables, pièces ou comptes sont conservés et mis à la disposition de l’Administrateur ; durant cette période, le Promoteur/développeur continue de conduire l'Activité conformément aux dispositions de la présente Convention. La survenance d’un événement de cas de Force majeure ouvre droit au profit du Promoteur/développeur à une juste compensation selon les modalités de calcul définies en Annexe 11.



La résiliation en cas de prolongation d’un cas de Force Majeure donnera lieu à indemnisation du Promoteur/développeur calculée selon la méthode définie à l’Annexe 11.



ARTICLE 22 : EFFETS DE LA RÉSILIATION



La résiliation de la présente Convention met fin aux droits et obligations liant les deux Parties.



Elle peut ouvrir droit au paiement d’indemnités en cas de défaut d’une des Parties ou en cas de force majeure dont le montant est fixé conformément à l’Annexe 11 de la présente Convention.



ARTICLE 23 : BOULEVERSEMENT DE L’ÉCONOMIE DE LA CONVENTION



Dans le cas où un évènement extérieur qui ne pouvait être raisonnablement prévu à la date d’entrée en vigueur est de nature à bouleverser l’équilibre économique et financier de la présente Convention, l’Administrateur et le Promoteur/développeur négocient de bonne foi, dans les plus brefs délais, toutes mesures utiles en vue d’assurer la continuité du service dans des conditions financières équilibrées.



Les Parties s’engagent à se consulter annuellement aux fins de trouver en commun des ajustements équitables des dispositions financières contenues dans la présente Convention.



Lorsque l’une des Parties constate la nécessité de procéder à de tels ajustements, elle le notifiera sans délai à l'autre partie et ces dernières s'engagent à se rapprocher sans délai à l'issue de cette notification pour négocier et s'accorder sur les termes d'une révision du contrat destinée à maintenir l'équilibre initialement prévu.



Les Parties disposeront d'un délai de trente (30) jours pour parvenir à un accord sur les termes d'une révision, délai durant lequel elles négocieront activement et de bonne foi.



Si, au terme de ce délai, aucun accord n'intervient, la Convention pourra être résiliée conformément aux dispositions des articles 19, 20 et 21 de la présente Convention.



ARTICLE 24 : CHANGEMENT DE LEGISLATION ET DE REGLEMENTATION



Les révisions ou abrogations des lois et règlements susceptibles d'intervenir à l'avenir ne remettront pas en cause les avantages précisément indiqués dans la présente convention.



ARTICLE 25 : STABILISATION DES CONDITIONS D’EXERCICE DE L’ACTIVITE



L’État garantit à la Société pendant la durée de vie de la présente Convention, la stabilité des conditions juridiques, fiscales et douanières accordées. En plus, la Société bénéficiera automatiquement de tout changement favorable des conditions fiscales ou douanières, à condition de renoncer à son régime juridique, durant la durée de la présente Convention.



L’Etat garantit la Société contre toute mesure de nationalisation, d’expropriation ou de réquisition sur toute l’étendue du territoire national.



ARTICLE 26 : CONFIDENTIALITÉ



La présente Convention est assortie d’une obligation de confidentialité pendant la durée de la Convention et pour une période de dix (10) ans après la fin de cette dernière. Chacune des Parties traite de manière confidentielle tous les documents, supports et autres informations, de nature administrative, technique ou commerciale, fournis par ou pour le compte de l'autre Partie et s'abstient, sauf accord écrit de l'autre Partie, de les publier ou divulguer.



Les dispositions de l’alinéa précédent cessent de s’appliquer lorsqu’une disposition expresse de la présente Convention le prévoit ou que les informations publiées sont connues du public sans que cela ne provienne d’une des Parties.



Chaque Partie se porte fort du respect de ses obligations par son personnel occasionnel ou permanent, ses cotraitants, sous-traitants, affiliés et tiers dûment autorisés.



ARTICLE 27 : RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS



1) Règlement Amiable



Les Parties privilégient le règlement amiable des différends.



2) Recours au Comité paritaire public-privé



Si un différend n'est pas réglé à l'amiable entre les Parties dans les soixante (60) jours suivant la date à laquelle une Partie adresse à l’autre une notification écrite l’informant que la présente Convention donne lieu à un Différend, ce dernier est alors soumis au Comité paritaire, conformément à la loi n° 2017-06 du 06 janvier 2017 portant sur les ZES. Dans l’hypothèse où le Comité paritaire confirme la décision de l’Administrateur, le Promoteur/développeur pourra recourir à la procédure de règlement des différends de la présente Convention.



3) Arbitrage



Tout différend se rapportant à la présente Convention et qui n'est pas réglé comme indiqué à l'article 26.2 dans un délai de trente (30) jours suivant la saisine du Comité paritaire sera soumis à l’arbitrage. La sentence arbitrale est rendue conformément au Règlement d'Arbitrage du Centre International pour le règlement des différends relatifs au investissements (CIRDI). L’arbitrage aura lieu à Paris en langue française.



ARTICLE 28 : DROIT APPLICABLE



La présente Convention est régie par le Droit sénégalais.



ARTICLE 29 : MODIFICATIONS



La présente Convention ne peut être modifiée que par écrit et d’accord parties.



ARTICLE 30 : DISPOSITIONS DIVERSES



1) Paiements exempts de déductions



Sauf dispositions expresses contraires prévues par la Loi ou par la présente Convention, toutes les sommes payables par une Partie au titre de la présente Convention sont réglées en étant libres de toutes restrictions et exemptes de toutes compensations, retenues à la source, ou demandes reconventionnelles sauf motif légitime.



2) Frais



Chacune des Parties supporte ses propres coûts, frais et dépenses liées à la préparation et à la signature de la présente Convention.



3) Revue périodique de la Convention



Un comité conjoint de suivi de la Convention est créé entre les Parties. Il se réunit obligatoirement au moins une fois par an et autant que de besoin sous la présidence de l’Administrateur des ZES.



La présente Convention fait l’objet d’une revue périodique tous les cinq (5) ans, à compter de sa date de signature. Durant cette revue, la Convention peut être modifiée par voie d’avenant pour prendre en compte les propositions retenues d’accord parties.



4) Divisibilité des stipulations



En cas de nullité, d'illicéité ou d'inopposabilité de l'une des dispositions de la présente Convention, les autres dispositions restent pleinement en vigueur et continuent à produire leurs effets.



Dans ce cas, les Parties conviennent de fournir leurs meilleurs efforts pour s’entendre sur une nouvelle stipulation aux fins de remplacer la stipulation devenue illégale, nulle ou inopposable et qui serait cohérente avec les objectifs recherchés par cette dernière.



5) Fiscalité



Les droits de timbres et d’enregistrement de la présente Convention sont à la charge du Promoteur/développeur.



6) Modalités de notification



Tout avis, notification ou autre communication au titre de la présente Convention ou s’y rapportant intervient par voie écrite et est remis en main propre ou envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre postale préaffranchie, ou par voie électronique à la dernière adresse indiquée par chacune des Parties. Toute notification ou communication est réputée avoir été donnée aux Parties au cas où elle est adressée comme suit:



- en cas de remise en main propre dûment déchargée ou de lettre recommandée avec accusé de



réception à la date de remise;



- en cas d’envoi par courrier électronique, sous réserve de la confirmation de la transmission par



un accusé de réception du destinataire.



Toutes les correspondances devront être envoyées à l’adresse suivante :



Pour l’Administrateur : Monsieur le Directeur général d’APIX-S.A. domicilié, 52/54 rue Mohamed V, BP 430 - CP 18524, Dakar/Sénégal ;



Pour le Promoteur/développeur : Monsieur le Directeur général de TOSYALI IRON & STEEL SENEGAL SA, domicilié au 83 Boulevard de la République, Dakar-Sénégal.



La langue de travail et de communication des documents est le français.



7) Déclarations



Les Parties déclarent avoir lu et accepté les termes de la présente Convention.



- Déclarations et Garanties du Promoteur/développeur



Le Promoteur/développeur déclare et garantit que, à la Date de Signature :



o Il est une société valablement constituée au regard du droit sénégalais et peut valablement conclure la Convention et exécuter ses obligations au titre de la présente Convention ; o Il a accompli toutes les mesures nécessaires et a respecté toutes les obligations (légales, prévues par ses statuts ou autres), afin de lui permettre de conclure la Convention, d'exercer ses droits à ce titre et d'exécuter et respecter les obligations découlant de la présente Convention ; o Il n'a pas délibérément omis ou tardé à communiquer à l’autre Partie avant la Date de Signature, des documents se trouvant en sa possession, sous sa garde ou son contrôle et présentant un intérêt important pour la ZES de TOSYALI et que ses obligations au titre de la présente Convention constituent ou, une fois qu'elles seront contractées, constitueront, des obligations valables et opposables.



- Déclarations et Garanties de l’Administrateur



L’Administrateur dispose de toutes les habilitations et compétences requises pour accorder au Promoteur/développeur toutes les prérogatives nécessaires à l’exploitation du périmètre objet de la présente Convention.



8) Atténuation des préjudices



Aucune limitation ou restriction n’est prévue par la présente Convention à l’obligation incombant à chacune des Parties d'atténuer les préjudices ou dommages qu'elle peut subir suite à la survenance d'un événement susceptible de donner lieu à une réclamation au titre de la présente Convention ou en vertu de la Loi sur le fondement d'une violation de garantie.



9) Commencement des obligations et pénalités



Les obligations énumérées aux Articles 6, 8.3, 8.4, 8.5, 16 et aux Annexes relatifs aux pénalités ne seront applicables qu’après la mise à disposition du Site affecté libre de toute occupation à TOSYALI IRON & STEEL SENEGAL SA.



ANNEXE N°1 : PROCÉDURE DE RÉPARATION



Tout Cas de Défaut est soumis à la présente Annexe 1 (Procédure de Réparation).



1. Mise en demeure



Une lettre de mise en demeure est adressée à la partie défaillante (délai 15 jours francs). La mise en demeure restée sans suite pendant quinze (15) jours à compter de sa réception donne lieu à une notification de défaut adressée à la partie défaillante.



2. Notification de Défaut



2.1 La Partie Non-défaillante adresse à la Partie Défaillante une notification de défaut qui :



2.1.1 indique les détails du Cas de Défaut ;



2.1.2 demande à la Partie Défaillante, à son choix, soit :



(a) de remédier au Cas de Défaut mentionné dans la Notification de Défaut, dans les (60) jours ouvrables suivant cette notification (ou toute autre période plus longue acceptée par la Partie Non-défaillante à sa discrétion absolue) ; soit (b) de présenter dans les trente (30) jours ouvrables suivant la Notification de Défaut, un programme raisonnable visant à remédier au manquement ou défaut en question, ce programme devant indiquer, de façon raisonnablement détaillée, la manière suivant laquelle il sera remédié à ce manquement ou défaut et la date à laquelle cela interviendra.



3. Programme



3.1 Si la Partie Défaillante présente un programme conformément au paragraphe 1.1.2(b), la Partie Non-défaillante aura trente (30) jours ouvrables pour notifier à la Partie Défaillante qu'elle n'accepte pas le programme car elle ne le considère pas comme étant raisonnable ; à défaut de refus du programme dans ce délai, la Partie Non-défaillante est réputée avoir accepté le programme.



3.2 Si la Partie Non-défaillante notifie à la Partie Défaillante qu'elle n'accepte pas ce programme car elle ne le considère pas comme étant raisonnable, les Parties se réunissent dans les trois (03) jours ouvrables suivants et mettent tout en œuvre pour convenir ensemble, dans les quinze (15) jours ouvrables qui suivent, des amendements nécessaires au programme initialement présenté.



3.3 Le programme, à compter de son acceptation, doit pouvoir permettre de mettre fin au manquement ou au défaut constaté dans les cent-vingt (120) jours ouvrables tacite ou, si un délai différent est prévu dans le programme accepté, dans ledit délai.



3.4 Le non-respect du programme entraine la résiliation de la présente Convention aux torts exclusifs de la partie défaillante.



25/ 47



ANNEXE N°2 : ACTES LÉGISLATIFS ET RÈGLEMENTAIRES EN VIGUEUR A LA DATE DE SIGNATURE DE LA CONVENTION DE PROMOTEUR/DÉVELOPPEUR



Outre les lois générales applicables au sein des ZES, lors de la signature de la présente Convention, les actes législatifs et règlementaires spécifiques aux ZES ci-après sont en vigueur :



1. loi n° 2017-06 du 06 janvier 2017 portant sur les zones économiques spéciales (ZES);



2. loi n° 2017-07 du 06 janvier 2017 portant dispositif d’incitations applicable dans les zones économiques spéciales;



3. décret n° 2017-535 du 13 avril 2017 portant application de la loi n° 2017-06 portant sur les ZES ;



4. décret n° 2017-534 du 13 avril 2017 portant création et fixant les règles d’organisation et de fonctionnement du comité paritaire public-privé;



5. décret n° 2017-1174 portant application de la loi n° 2017-07 du 06 janvier 2017 relative au dispositif d’incitations fiscales applicables dans les zones économiques spéciales;



6. Décret n° 2019-1318 du 22 août 2019 portant création de la zone économique spéciale de Bargny-



Sendou.



26/ 47



ANNEXE N°3 : PLAN ET COORDONNÉES CADASTRALES DE LA ZES DE TOSYALI



27/ 47



BORNES X Y



1 262 036.76 1 626 607.87



2 262 081.67 1 626 239.49



3 261 655.46 1 625 352.47



4 261 481.88 1 625 456.37



5 261 402.66 1 625 337.21



6 261 337.38 1 625 346.64



7 261 312.32 1 625 325.94



8 261 269.06 1 625 254.92



9 261 270.91 1 625 231.64



10 260 991.98 1 625 225.41



11 260 865.14 1 625 002.96



12 260 737.15 1 624 733.51



13 260 925.83 1 624 625.02



14 260 743.16 1 624 322.95



15 260 498.85 1 624 503.91



16 260 568.40 1 624 583.87



17 260 481.75 1 624 984.62



18 260 506.44 1 625 107.55



19 260 584.25 1 625 390.89



20 260 694.23 1 625 549.69



21 260 764.24 1 625 677.84



22 260 777.87 1 625 944.62



23 261 893.30 1 625 916.80



24 262 050.82 1 626 244.66



25 262 009.35 1 626 584.81



ANNEXE N°4 : CRITÈRES DE SÉLECTION DU PROMOTEUR/DÉVELOPPEUR



Les informations dues par le Promoteur/développeur seront fournies au plus tard un (1) mois après la signature de la présente convention et seront annexées à la présente section.



29/ 47



ANNEXE N°5 : BÂTIMENTS, OUVRAGES, VRD, INFRASTRUCTURES À RÉALISER PAR LE PROMOTEUR



Les informations dues par le Promoteur/développeur seront fournies au plus tard un (1) mois après la signature de la présente convention et seront annexées à la présente section.



Description des Infrastructures et équipements prévus



ANNEXE N°6 : LA LISTE DES PRODUITS ET SERVICES OFFERTS PAR LE PROMOTEUR/DÉVELOPPEUR AUX ENTREPRISES



Les informations dues par le Promoteur/développeur seront fournies au plus tard un (1) mois après la signature de la présente convention et seront annexées à la présente section.



ANNEXE N°7 : PHASAGE DE RÉALISATION DES ÉQUIPEMENTS, OUVRAGES ET INFRASTRUCTURES PAR LE PROMOTEUR Les informations dues par le Promoteur/développeur seront fournies au plus tard un (1) mois après la signature de la présente convention et seront annexées à la présente section.



ANNEXE N°8 : SUIVI ET CONTRÔLE



Conservation des documents et pièces



Le Promoteur/développeur tient à jour les documents et pièces listés ci-dessous en s'assurant qu'ils sont exacts et complets :



Documents financiers relatifs à l'Activité



Conformément aux articles 12.8 et 12.18 de la loi n°2017- 06 du 06 janvier 2017 portant sur les ZES, l’Administrateur se réserve le droit d’effectuer les contrôles financiers qu’elle estime opportuns, sans toutefois, interférer, outre mesure que nécessaire, au déroulement normal de la mission.



Documents relatifs aux résultats opérationnels du Site



Le Promoteur/développeur met à disposition les pièces et documents mentionnés dans la présente Annexe en vue de leur consultation par l’Administrateur et, sur demande raisonnable, lui en donne assistance supplémentaires susceptibles d'être raisonnablement requises par ce dernier ou l'une de ses copies. Le Promoteur/développeur fournit à l’Administrateur les informations, explications et autres représentants habilités afin de contrôler ces pièces et documents.



Toutes les pièces et documents devant être tenus conformément à la présente Annexe sont conservés pendant une période de cinq (5) ans à compter de la date de création des pièces ou documents concernés ou jusqu'à la Date de Fin de la Convention suivant la date qui survient en premier.



Le non-respect des obligations du Promoteur/développeur prévu à la présente Annexe à l’expiration d’un délai de quinze (15) jours après mise en demeure est sanctionné par le versement à l’Administrateur de la pénalité prévue à l’Annexe relative aux pénalités.



Informations supplémentaires



Le Promoteur/développeur remet ou obtient la remise de toutes autres informations, pièces ou documents relatifs à l'exploitation des sites ou à la conduite de l'Activité, qui peut être raisonnablement requis par l’Administrateur pour l'exécution de la Convention sous réserve que les coûts qui en résultent pour le Promoteur/développeur soient raisonnables et que l'affectation des ressources requises pour satisfaire à cette obligation n'interfère pas ou ne gêne pas inutilement le Promoteur/développeur dans l'exercice de ses activités courantes.



Tous les contrats de financement, de construction, de prestation de service et tout contrat par lequel le Promoteur/développeur confie le développement, l’aménagement et/ou l’exploitation de tout ou partie de la ZES à une entreprise tierce doivent être transmis à l’Administrateur.



L’Administrateur et ses représentants sont en droit, suite à l'envoi d'une notification écrite avec un préavis de quinze (15) Jours Ouvrables, d'inspecter à tout moment raisonnable, toute partie du Site ou de l'un des Biens, afin de contrôler le respect par le Promoteur/développeur de ses obligations au titre de la Convention, y compris le droit de nommer (à ses propres frais) un expert indépendant chargé d'examiner une partie du Site. L’inspection devra être effectuée dans le respect des règles édictées par le Promoteur/développeur pour la sureté et la sécurité du Site.



Obligations de reporting



Plan d'Exploitation



Dans les six (6) mois suivant la Date d’entrée en vigueur, le Promoteur/développeur fournit à l’Administrateur un Plan d'Exploitation pour la période de trois (3) ans à venir.



Le Promoteur/développeur fournit chaque année à l’Administrateur un Plan d'Exploitation révisé couvrant les trois (3) ans à venir.



Chaque Plan d'Exploitation indique, à l'intention de l’Administrateur, les prévisions du Promoteur/développeur en ce qui concerne :



- les besoins futurs des Entreprises et les aménagements du Site ; - les plans d'entretien, de remise en état, de renouvellement ou remplacement des Biens ; - les prévisions d'exploitation relatives à l'utilisation de la ZES Exploitée ; et - les questions environnementales qui devraient raisonnablement être liées à la mise en œuvre du Plan d'Exploitation ainsi que les plans du Promoteur/développeur pour répondre à ces questions environnementales (y compris les plans visant à minimiser ou empêcher tout impact négatif sur l'environnement).



Rapport d'Exploitation Annuel



Dans les six (6) mois suivant la fin de l'exercice comptable du Promoteur/développeur, ce dernier fournit à l’Administrateur un Rapport d'Exploitation Annuel au titre de l'exercice comptable écoulé.



Chaque Rapport d'Exploitation Annuel indique :



• l'état d'avancement des travaux de construction dans le Site;



• les Biens qui ont été achevés ;



• le plan d’exploitation actualisé ;



• les baux et contrats qui ont été conclus par le Promoteur/développeur;



• les données sur l’état d'exploitation du Site, notamment les statistiques nécessaires pour démontrer les progrès et peuvent contribuer à la planification des besoins en investissements,



• le volume des exportations,



• la production annuelle



• la situation de l’emploi et de la formation professionnelle,



• les plans des terrains de la ZES en cours de viabilisation et des aménagements incluant le degré d’avancement des travaux d’installation ;



• les éléments permettant d’apprécier le développement de la chaine de valeur et le transfert de technologies en faveur d’entreprises sénégalaises situées dans la ZES ou hors de la ZES.



Information Financière



Le Promoteur/développeur fournit à l’Administrateur une copie des rapports financiers annuels audités et de tout autre rapport financier qu'il est tenu de préparer et de soumettre aux Autorités Étatiques en vertu de la réglementation applicable.



En outre le Promoteur/développeur transmet à l’Administrateur :



- un bilan financier prévisionnel actualisé des Activités du Site; - un plan de décaissement trimestriel actualisé.



L’Administrateur se réserve, en outre, le droit d’effectuer tout autre contrôle financier et comptable qu’elle juge opportun.



Travaux d'aménagement



Rapport sur l'état d'avancement des travaux d'aménagement



Tous les six (6) mois, le Promoteur/développeur fournit à l’Administrateur un rapport détaillé sur le calendrier et l'état d'avancement des travaux d'aménagement.



Ce rapport trimestriel devra comprendre entre autres :



36/ 47



d’avancement par tâche ; - tout événement de nature à induire un décalage dans le temps par rapport à la date prévisionnelle



d'achèvement ; - les moyens matériels et humains mobilisés par l’Entreprise d’exécution et par la Mission de



contrôle de ces travaux; - une description des travaux exécutés, des incidents rencontrés, des mesures correctives prises



et des modifications apportées au projet ; - les différentes approbations effectuées par la Mission de Contrôle ; les commentaires sur les



résultats des essais de laboratoire et sur la qualité des travaux. - Les mesures prises au plan environnemental



37/ 47



ANNEXE N°9 : LISTE DES FORMALITÉS ET PROCÉDURES ADMINISTRATIVES AU NIVEAU DU GUICHET UNIQUE



En application de la réglementation sur les ZES, l’Administrateur assure au sein des ZES, diverses missions de promotion, d’administration et de contrôle tant auprès des Promoteurs/développeurs que des entreprises agréées.



Ces missions sont développées dans le cadre d’un Guichet Unique auprès duquel Promoteurs/développeurs et entreprises agréées peuvent se renseigner, obtenir les formulaires et remettre leurs demandes ayant pour objet d’obtenir auprès des diverses administrations de l’Etat impliquées dans les ZES dont certaines sont représentées au sein du Guichet Unique les attestations, certificats ou autorisations nécessaires à l’exercice de leurs activités.



Les missions d’administration et de contrôle sont détaillées dans un règlement d’application de la ZES qui détaillent les droits, obligations et procédures auxquels sont soumis l’ensemble des acteurs des ZES et dont l’Administrateur s’assure du respect.



C’est également auprès du Guichet Unique qu’est mis en œuvre l’ensemble des formalités relatives à l’exercice des activités des entreprises depuis leur création, la validation de leur demande d’installation, puis d’agrément jusqu’à la cessation de ces dernières.



Sans que la liste ci-dessous ne présente un caractère limitatif ou exhaustif, les formalités et procédures administratives visées concernent à la fois les services offerts directement par l’Administrateur, les services fournis par l’Administrateur, mais instruits par les Services de l’Administration et les services fournis par les bureaux de l’Administration ouverts au niveau de la ZES de TOSYALI, en coordination avec l’Administrateur.



1. Services offerts directement par l’Administrateur



✓ Informations ; ✓ Enregistrement des Sociétés ; ✓ Agréments ; ✓ Permis de Construire ; ✓ Certificats de conformité de construction ; ✓ Certificats d’exploitation ; ✓ Certificats de salubrité.



2. Services fournis par l’Administrateur mais instruits par des services de l’Administration



✓ Visa ; ✓ Carte identité étrangère ; ✓ Permis de travail ; ✓ Certificat d’origine ; ✓ Carte de commerçant ; ✓ Certificat de conformité Environnementale ; ✓ Immatriculation CSS/IPRES.



3. Services fournis par les bureaux de l’Administration ouverts au niveau de la ZES, en coordination avec l’Administrateur



✓ Services fiscaux ; ✓ Douanes ; ✓ Trésor (recouvrement) ; ✓ Services de sécurité (Police, Gendarmerie, Sapeurs-pompiers) ; ✓ Service Recouvrement IPRES et CSS ;



ANNEXE N°10 : RÉGIME DES AMÉNAGEMENTS



Reprise de l’OUVRAGE en fin de contrat



Pour l’exécution du projet, les ouvrages et infrastructures fixes réalisés ou acquis par l’investisseur se classent en trois catégories : (i) biens de retour ; (ii) biens de reprise ; et (iii) biens propres.



- Biens de retour :



Ils se composent des terrains, bâtiments, ouvrages, installations immobilières et des objets mobiliers nécessaires à la réalisation du projet réalisés ou acquis par TOSYALI IRON & STEEL SENEGAL SA. Sont réputés biens du projet, l'ensemble desdits biens situés dans le périmètre du CONTRAT, ainsi que les objets mobiliers nécessaires à l’exécution du projet.



Ces biens sont la propriété du projet dès leur achèvement ou leur acquisition. Ils sont incorporés automatiquement, obligatoirement et gratuitement dans le patrimoine de l’Administrateur en fin de contrat.



- Biens de reprise :



Ils se composent des biens mobiliers propriété de TOSYALI IRON & STEEL SENEGAL SA qui, sans être constitutifs ni nécessaires à la réalisation du projet, peuvent être utiles à la poursuite de l'Activité par l’Administrateur en fin de Convention. Ils peuvent être repris par l’Administrateur en fin de Convention dans la mesure où il estime, souverainement, qu’ils peuvent être utiles à la poursuite du projet. Ils demeurent la propriété de TOSYALI IRON & STEEL SENEGAL SA tant que l’Administrateur n’a pas exercé son droit de reprise.



- Biens propres :



Ils se composent des biens non financés par des ressources de l’État. Ces biens ne sont grevés d’aucune clause de retour obligatoire ou facultatif. Ils demeurent la propriété de l’Investisseur pendant la durée de la Convention et en fin de Convention.



Dans le délai de six (6) mois suivant la Date Effective de démarrage du projet, une nomenclature et un inventaire sont établis contradictoirement, à l'initiative et aux frais du Promoteur/développeur et classant les biens selon les trois catégories visées ci-dessus. Ces documents sont approuvés par l’Administrateur, annexés à la Convention et mis à jour tous les deux (2) ans par l’investisseur, à ses frais.



La nomenclature et l’inventaire sont tenus à la disposition de l’Administrateur sur simple demande.



À la fin normale ou anticipée de la Convention, l’Administrateur se trouve subrogé dans tous les droits du Promoteur/développeur au titre de la présente Convention et ce dernier est tenu de remettre à l’Administrateur les biens de retour listés dans l’inventaire. Ces biens sont restitués dans un état normal d’entretien eu égard à leur destination afin que l’Administrateur puisse poursuivre l’exploitation et l’entretien de l’ouvrage dans des conditions économiques équivalentes. À la fin normale de la Convention, ces biens sont restitués gratuitement à l’Administrateur.



À la fin normale ou anticipée de la Convention et indépendamment de toute indemnité versée au titre de l’annexe 11, l’Administrateur se réserve le droit de reprendre tout ou partie des biens de reprise listés dans l’inventaire ainsi que les stocks et approvisionnements. Ces biens sont repris par l’Administrateur à leur valeur nette comptable.



39/ 47



ANNEXE N°11 : INDEMNITÉS DE RÉSILIATION



Généralités



L’Indemnité de Résiliation sera déterminée, d'un commun accord par les deux Parties. Si les Parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur le montant de l’Indemnité de Résiliation dans les trente (30) jours ouvrables suivant la date de l’ouverture de ces négociations, elles pourront convenir que la détermination définitive de l’Indemnité de Résiliation sera effectuée par un expert indépendant. Cet expert indépendant ne devra pas avoir de conflit d’intérêt et devra être choisi parmi les principaux cabinets d’audit internationaux. Les honoraires raisonnables du cabinet d’audit ainsi choisi seront inclus dans le montant de l’Indemnité de Résiliation.



L’expert indépendant déterminera le montant de l’Indemnité de Résiliation dans un délai de trente (30) jours ouvrables à compter de sa désignation. A défaut d’accord sur le montant fixé par l’expert, les Parties se référeront aux dispositions de la présente Convention applicables en matière de règlement des litiges.



Le paiement de l’Indemnité de Résiliation sera exempt de tous Impôts et Taxes.



40/ 47



ANNEXE N°12 : ASSURANCES



Le Promoteur/développeur doit, durant la Période de Développement et dans le respect des Lois et règlements applicables, contracter toutes les Polices d'Assurances requises par la loi. A cet effet, il doit recourir aux services d’un assureur agréé et donner la copie des polices d’assurance à l’Administrateur dans les 45 jours qui suivent la signature de la convention.



ANNEXE N°13 : PÉNALITÉS



Pénalités de Retard



Sauf en cas de Force Majeure, l’Administrateur peut, après mise en demeure restée infructueuse, sauf dans les cas visés ci-dessous, appliquer des Pénalités au Promoteur/développeur en cas de manquement de ce dernier à ses obligations au titre de la présente Convention. Les pénalités visées ne seront applicables qu’après mise à disposition du Site affecté libre de toute occupation à TOSYALI IRON & STEEL SENEGAL SA.



Alternativement, APIX–S.A. se réserve la faculté, en fonction du degré de gravité de la faute du Promoteur/développeur et sous réserve du respect des conditions contractuelles, de ne pas faire application de Pénalités mais de mettre en œuvre directement les stipulations contractuelles relatives à la résiliation pour faute du Promoteur/développeur ou intenter une action en responsabilité.



Il est par ailleurs précisé par les Parties que, pendant la période de préavis qui conduit à une Déchéance, les Pénalités de Retard pourront continuer à s’appliquer pleinement.



Les Pénalités appliquées par l’Administrateur sont sans préjudice des éventuels dommages et intérêts dues à des Entreprises de la ZES ou à d’autres tiers.



Aucune mise en demeure ne sera émise pour l’application des pénalités liées au calendrier de mise en œuvre des travaux.



1) Pénalités de Retard dans l’aménagement de la ZES



Les Pénalités de Retard s’appliquent, après mise en demeure restée sans suite, si, pour chaque phase du calendrier d’aménagement de TOSYALI IRON AND STEEL SENEGAL SA, la date effective de fin des travaux intervient à une date postérieure à la date contractuelle telle qu’elle résulte du Calendrier Prévisionnel, objet de l’Annexe 7 de la présente Convention, sauf si le retard n’est pas imputable à APIX- SA.



APIX-S.A. exigera du Promoteur/développeur le versement d’une pénalité d’un montant égal à un millième du montant du coût d’aménagement de la ZES par mois de retard plafonné à 3% du montant du cout d’aménagement de la ZES, et ce sans préjudice des sanctions prévues par la réglementation sur les ZES.



2) Pénalités pour retard dans la transmission des documents



Si les documents listés à l’annexe 8 de la présente Convention ne sont pas transmis dans les délais qui y sont indiqués, une pénalité forfaitaire de cinq cent mille (500 000) FCFA et par document sera appliquée, après mise en demeure restée sans suite.



3) Pénalités relatives à la sécurité



Non-respect des dispositions relatives à la sécurité



Une pénalité forfaitaire d’un million cinq cent mille (1 500 000) FCFA est applicable, après mise en demeure restée sans suite, en cas de constat par un représentant de l’Administrateur du non-respect d’une disposition sur la sécurité prévue dans le PPSPS (Plan de prévention pour la sécurité et la protection de la santé) ou le RTSE (Règlement temporaire de sécurité et d’exploitation). Elle est aussi applicable en cas de constat par l’assistant à maîtrise d’ouvrage ou le coordonnateur SPS d’un non- respect des dispositions mentionnées dans les notices particulières de sécurité



42/ 47



4) Pénalité pour atteinte ou dégradation réparable à l’environnement



Une pénalité forfaitaire d’un million cinq cent mille (1 500 000) FCFA est applicable, après mise en demeure restée sans suite, en cas de survenance de l’un des faits cités ci-dessous (liste non exhaustive) : - stockage d’hydrocarbures sans mise en place de dispositif de rétention étanche ; - rejet direct d’hydrocarbures ou de produits toxiques sur le Site, dans les eaux superficielles ou dans le sol ; - défaut ou absence d’entretien des dispositifs provisoires de traitement des eaux de ruissellement ; - coupe ou endommagement de végétaux en dehors des secteurs autorisés ;



5) Pénalité pour retard de paiement de la redevance



En cas de retard dans le paiement de la redevance et de tous autres engagements financiers visés aux articles 11 de la présente Convention, le Promoteur/développeur sera redevable d’une Pénalité de Retard, après mise en demeure restée sans suite, et ce sans préjudice des sanctions prévues par la réglementation sur les ZES, conformément à l’annexe 14.



6) Pénalités pour défaut d’Exploitation



Le Promoteur/développeur s’engage en particulier à respecter les Indicateurs de Performance et Indicateurs d’Entretien de la ZES précisés dans le cahier des charges annexé à la Convention. En cas de non-respect de ces indicateurs, le Promoteur/développeur sera redevable d’une Pénalité pour défaut d’exploitation égale au montant de la redevance annuelle, après mise en demeure restée sans suite et ce sans préjudice des sanctions prévues par la réglementation sur les ZES. Cette pénalité sera applicable exclusivement après mise à disposition du Site affecté libre de toute occupation.



7) Plafonds / Modalités de paiement



La somme mensuelle cumulée des Pénalités dues à APIX-S.A. est payable par le Promoteur/développeur le premier jour du trimestre suivant le terme du Mois considéré. À défaut de paiement des Pénalités, l’Administrateur peut faire appel à la garantie fournie par le Promoteur/développeur.



ARTICLES TYPE DE PÉNALITÉ DÉCLENCHEUR MONTANT MODALITÉS DE PAIEMENT Annexe 14.1. a Pénalités de retard dans



l’aménagement de la ZES



Payable le 1er jour du trimestre suivant le terme du Mois considéré.



Annexe 14.2 Pénalités pour retard dans la



transmission des documents



Après mise en demeure restée sans suite



Un millième du montant du cout d’aménagement par mois de retard plafonné à 3% du montant du cout dâménagement



Pénalité forfaitaire fixe de 500,000 Payable le 1er jour du trimestre suivant



le terme du Mois considéré.



Annexe 14.3.1 Pénalités relatives à la sécurité



Non-respect des dispositions relatives à la sécurité et des dispositions des notices particulières de sécurité



Après mise en demeure restée sans suite Après mise en demeure restée sans suite



Pénalité forfaitaire de de 1,500,000 FCFA Payable le 1er jour du trimestre suivant



le terme du Mois considéré.



Annexe 14.4 Pénalité pour atteinte à



l’environnement



Après mise en demeure restée sans suite



Pénalité forfaitaire de 1 500 000 FCFA.



Payable le 1er jour du trimestre suivant le terme du Mois considéré. Annexe 14.5 Pénalité pour retard de



paiement de la redevance



Après mise en demeure restée sans suite



1,500,000 par mois de retard



Payable le 1er jour du trimestre suivant le terme du Mois considéré.



Annexe 14.6



Pénalités pour défaut



Après mise en



Payable le 1er jour du trimestre suivant d’Exploitation



demeure restée



le terme du Mois considéré. sans suite



Double du montant de la redevance annuelle



44/ 47



ANNEXE N°14 : TRANSFERT DES BIENS



Dans le cadre des missions confiées à l’Administrateur, les Parties conviennent de réaliser, au plus tard un an avant le terme normal de la Convention un audit technique, par un tiers indépendant, de la ZES afin de déterminer un Programme d’Entretien et de Renouvellement spécifique et le Programme des Opérations Préalables à la remise de la ZES à l’Administrateur, objets d’un rapport, qui sera annexé à la présente Convention par voie d’avenant. Les frais afférents à cet audit seront partagés à parts égales entre les Parties, sauf à ce que l’audit détermine des responsabilités du Promoteur/développeur dans le respect de ses obligations d’entretien et de renouvellement, les dits frais étant dès lors de la responsabilité du seul Promoteur/développeur.



Pour déterminer ces programmes, il sera pris en compte l’objectif contractuel d’un état d’entretien et de fonctionnement de la ZES conforme aux obligations souscrites par le Promoteur/développeur. Ces programmes comprendront la liste détaillée des travaux à réaliser et un calendrier de leur réalisation.



Le Programme des Opérations Préalables devra notamment préciser le programme de formation des agents de l’Administrateur et/ou de tout nouveau Promoteur/développeur afin que ces derniers soient en mesure d’exploiter et d’entretenir la ZES à la fin de la Convention dans des conditions permettant de garantir la continuité du respect des obligations du Promoteur/développeur.



En cas de désaccord persistant sur la détermination du Programme d’Entretien et de Renouvellement et du Programme des Opérations Préalables, il sera procédé à la nomination d’un Expert indépendant dont l’avis sera contraignant pour les Parties, sauf à initier les procédures de règlement des différends visées à l’article 27 de la présente Convention. Cet expert à défaut d’accord entre les Parties sur son nom sera désigné par le Président du Centre International pour le règlement des différends relatifs au investissements (CIRDI).



En pareil cas, l’Expert désigné disposera d’un délai de vingt (20) Jours à compter de sa nomination pour proposer une solution aux Parties.



ANNEXE N°15 : NOMENCLATURE ET INVENTAIRE DES BIENS



Dès réalisation des ouvrages, VRD et infrastructures prévues à l’Annexe 6, conformément au calendrier de réalisation, un inventaire contradictoire des biens sera dressé par les parties dans un délai maximal de quarante-cinq (45) jours et ces derniers seront classés selon la nomenclature prévue.



46/ 47



ANNEXE 16 : LETTRE D’EXONERATION D’IMPÔT POUR INVESTISSEMENT



47/ 47