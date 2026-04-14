COOPÉRATION INTERNATIONALE : LE SÉNÉGAL ET L’UNESCO RENFORCENT LEUR PARTENARIAT

Le ministre de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, Cheikh Niang, a été reçu en audience, hier à Paris, par le Directeur général de UNESCO, Khaled El-Enany.



Selon une note publiée à l’issue de cette rencontre, les deux responsables se sont félicités de la convergence de vues entre le Sénégal et l’organisation onusienne, notamment sur les enjeux liés à la promotion de la paix et à la mise en œuvre des Objectifs de développement durable (ODD). Ils ont souligné la nécessité d’intensifier les efforts à l’échelle internationale pour faire face aux défis globaux.



Les échanges ont également porté sur le renforcement de la coopération entre les deux parties, en particulier dans la perspective de rendez-vous majeurs comme la 3ᵉ Conférence des Nations Unies sur l’eau et la 4ᵉ édition des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Le Sénégal entend ainsi consolider son rôle au sein de l’UNESCO et valoriser les mandats qui lui sont confiés.



Dans cette dynamique, les autorités sénégalaises ont réaffirmé leur engagement constant en faveur des idéaux de l’organisation, dans la continuité de l’action de Amadou Mahtar Mbow, figure emblématique du multilatéralisme et de la diplomatie culturelle.



À travers cette audience, le Sénégal confirme sa volonté de renforcer ses partenariats stratégiques et de contribuer activement aux efforts internationaux en matière de paix, de développement durable et de coopération multilatérale.













































Rts