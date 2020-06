CORONAVIRUS : L’INSTITUT FRANÇAIS RESTE FERMÉ AU PUBLIC

Touché par la pandémie du coronavirus, l’institut français de Saint-Louis est toujours fermé au grand public. Jusqu’à nouvel ordre. Depuis l’apparition du 1er cas dans ce centre culturel, la prudence reste le sentiment le mieux partagé. C’est le directeur de cet établissement français qui avait été le premier cas testé positif dans la ville de Saint-Louis, au mois de mars dernier. Depuis cette date, les responsables de l’institut ont pris la mesure de surseoir leurs activités, le temps d’y voir plus clair.



Ce jeudi, après midi, il y a personne dans l’enceinte de la cours de l’institut, situé au plein cœur du quartier Nord, à côté de la grande mosquée. À l’entrée, un vigile aidé par un policier veille au respect des mesures barrières. Lavage des mains et le port de masque est obligatoire avant tout acte ou geste à l’intérieur de l’institut. Sur place, le maître des lieux est absent. Informée par le vigile, la responsable de la Programmation qui nous intercepte dans l’enceinte de l’Institut pour nous donner quelques détails sur le mode fonctionnement de l’établissement. « Vous pouvez le constater. Actuellement, il n’y a personnes. Nous avons suspendu les visites pour le moment. Une bonne partie du personnel est aussi en télétravail », signale notre interlocutrice.



Cette fermeture de leurs locaux aux grands publics, n’a pas empêché l’Institut français de Saint-Louis à dérouler certains programmes culturels. Entre autres, le programme « IFcinéma à la carte » qui s’étend sur un mois. Avec la fermeture de nombreuses salles de cinémas, ce programme permettra aux cinéphiles de découvrir, à partir de chez eux, et en ligne, 11 courts et 10 longs métrages français et africains sous-titrés. Des films en animations, fictions, documentaires.



L’autre programme culturel lancé par l’Institut français concerne les artistes de Saint-Louis. Ces derniers ont la possibilité de venir seuls enregistré leurs productions dans les locaux de l’institut.



Sur le dernier bilan de la Covid-19 livré, mardi 16 juin, 2020, un patient décelé dans le district sanitaire de Richard-Toll et pris en charge au centre de traitement épidémiologique de Saint-Louis a été transféré à Dakar. À l’heure, actuelle, un seul cas importé est sous traitement dans la capitale du nord.