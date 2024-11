COUMBA GAWLO SECK ANNONCE UNE SÉRIE DE MÉGA CONCERTS POUR CÉLÉBRER SES 40 ANS DE CARRIÈRE

Coumba Gawlo Seck, a annoncé une série de concerts à partir du 7 décembre au Grand Théâtre national, dans le cadre de la célébration de ses quarante ans de carrière musicale. Lors d’une conférence de presse tenue, ce lundi, elle a déclaré : « nous vous convions à vivre d’autres moments forts de rencontres culturelles, artistiques, d’échanges et de partage pour célébrer mes 40 ans de carrière. »



Pour marquer cet événement, Coumba Gawlo Seck prévoit une tournée à travers plusieurs pays africains, avec des concerts programmés comme suit :



14 décembre 2024 : Gambie

21 décembre 2024: Casablanca, Maroc

25 décembre 2024 : Dakar, Sénégal

28 décembre 2024 : Côte d’Ivoire

31 décembre 2024 : Grande finale (lieu à confirmer)



En 2025, des spectacles seront également organisés dans des pays d’Afrique de l’Est, ainsi qu’en Europe et en Amérique. « Nous préparons un spectacle sons et lumières qui promet d’être unique. Les spectateurs sénégalais pourront découvrir un show jamais vu auparavant en Afrique », a-t-elle promis.



Par ailleurs, Coumba Gawlo Seck a exprimé sa volonté de soutenir la nouvelle génération d’artistes sénégalais. Elle a souligné : « il y a tellement de jeunes talentueux, mais ils manquent souvent de repères. Ils ne comprennent pas les exigences du showbiz et les réalités du métier que nous faisons, qui demande un engagement total. »























































Rts