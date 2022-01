COUPE D'AFRIQUE DES NATIONS - QUARTS DE FINALE : LE BURKINA FASO DOMINE LA TUNISIE (1-0) ET REJOINT LE DERNIER CARRÉ

La malédiction du Burkina Faso se poursuit pour la Tunisie ! Déjà éliminés par les Étalons au stade des quarts de finale durant les CAN 1998 et 2017, les Tunisiens se sont inclinés une troisième fois au même moment de la compétition contre leur bête noire, cette fois-ci par le plus faible des écarts (1-0). Dango Ouattara a été l'acteur principal de ce match, unique buteur juste avant la pause puis expulsé logiquement en fin de match. Sans son attaquant, le Burkina Faso affrontera le vainqueur du duel entre le Sénégal et la Guinée Equatoriale pour jouer la quatrième demi-finale de CAN de son histoire.



Bourreaux du Nigeria lors des huitièmes de finale (1-0), les Tunisiens ont buté sur un mur burkinabé pendant quatre-vingt quatorze minutes. Bien aidés par des supporters de leur pays venus en masse au stade omnisport Roumdé Adjia à Garoua, les Burkinabés sont restés imperméables pendant l'intégralité de la partie. Pourtant, le capitaine et gardien de but Hervé Koffi a bien failli quitter ses partenaires prématurément à la suite d'une béquille reçue lors d'un choc avec l'autre capitaine, Youssef Msakni (6e).





OUATTARA BUTEUR... PUIS EXPULSÉ

Cela dit, Koffi a tenu le coup, et bien lui en a pris. Décisif sur des tentatives sur coup franc de Whabi Khazri (27e) ou Ali Maaloul (68e), le portier a tenu bon grâce à une défense en béton armé et parfois à la limite de l'acceptable, comme lors du tacle avec les deux pieds décollés de Soumaïla Ouattara sur Khazri dans la surface de réparation (77e). Après utilisation du VAR, l'arbitre central botswanais Joshua Bondo a jugé que le jeu pouvait se poursuivre.

Cela dit, l'homme en noir a utilisé le VAR une nouvelle fois pour exclure logiquement Dango Ouattara, auteur d'un coup de coude trop agressif sur Maaloul (83e). Une sanction pas si grave que cela pour l'intéressé, puisqu'il était parvenu à inscrire le seul but du match. Lancé par Gustavo Sangaré, l'ailier avait fixé Bilel Ifa puis Bechir Ben Said avant de frapper du pied gauche dans le but (45e, 1-0). Grâce à ce maigre avantage, le Burkina Faso a tenu le coup et malgré les tentatives infructueuses de Cyrille Bayala (24e, 51e), la qualification a été acquise au bout du suspense. Comme lors de l'édition 2013, les Etalons tenteront de rejoindre la finale. Pas gagné d'avance, mais toujours possible. Au contraire des maudits Tunisiens...