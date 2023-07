COUPE DU MONDE 2026 - TIRAGE AU SORT DES ÉLIMINATOIRES DE LA ZONE AFRIQUE (ALGÉRIE, MAROC, TUNISIE, SÉNÉGAL, EGYPTE...)

Dans la zone Afrique, la composition des neuf groupes des éliminatoires du Mondial 2026 est désormais connue. Le Maroc, devenu la première équipe africaine à atteindre les demi-finales d'une Coupe du monde, affrontera notamment la Zambie et le Congo selon le tirage au sort effectué jeudi à Abidjan



"C'est magnifique. Pour la première fois, le continent africain aura neuf qualifiés pour un Mondial. Il aura même la possibilité d'ajouter un 10e via les barrages", s'est réjoui le président de la FIFA, Gianni Infantino, à l'occasion de la cérémonie qui venait clôturer la 45e assemblée générale de la Confédération africaine de football. Le continent africain n'a longtemps eu que cinq représentants en phase finale d'un Mondial. Il profite du passage à 48 nations participantes, contre 32 jusque-là, pour augmenter sensiblement son nombre de places.

Neuf pays avaient été désignés têtes de série pour ce tirage au sort : le Sénégal, champion d'Afrique en titre, l'Egypte, le Nigeria, le Cameroun, le Maroc, la Côte d'Ivoire, l'Algérie, la Tunisie et le Mali. Si aucun "groupe de la mort" ne se dessine, l'Egypte devra tout de même se défaire du Burkina Faso et le Mali devra écarter le Ghana, présent au Qatar, pour se qualifier pour le Mondial 2026, qui se déroulera au Canada, aux Etats-Unis et au Mexique. Le Maroc affrontera lui, notamment, la Zambie, le Congo et la Tanzanie.



Les neuf premiers de chaque groupe seront directement qualifiés. Les quatre meilleurs deuxièmes se disputeront des barrages dont le vainqueur tentera d'obtenir un ultime ticket via un tournoi de qualification intercontinental prévu en mars 2026. Les éliminatoires africains sont programmés sur près de deux ans, entre novembre 2023 et octobre 2025. Les deux premières journées se dérouleront les 13 et 21 novembre prochains.



LES GROUPES DE LA ZONE AFRIQUE (MONDIAL 2026)

Groupe A : Égypte, Burkina Faso, Guinée Bissau, Sierra-Leone, Ethiopie, Djibouti

Groupe B : Sénégal, République démocratique du Congo, Mauritanie, Togo, Soudan, Soudan du Sud

Groupe C : Nigeria, Afrique du Sud, Bénin, Zimbabwe, Rwanda, Lesotho

Groupe D : Cameroun, Cap vert, Angola, Libye, Eswatini, Île Maurice

Groupe E : Maroc, Zambie, Congo, Tanzanie, Niger, Erythrée

Groupe F : Côte d'Ivoire, Gabon, Kenya, Gambie, Burundi, Seychelles

Groupe G : Algérie, Guinée, Ouganda, Mozambique, Botswana, Somalie

Groupe H : Tunisie, Guinée équatoriale, Namibie, Malawi, Liberia, Sao Tomé et Principe

Groupe I : Mali, Ghana, Madagascar, Centrafrique, Comores, Tchad