COVID-19 : 105 NOUVEAUX CAS, DEUX DÉCÈS SUPPLÉMENTAIRES

Le bilan donné dimanche de la pandémie de coronavirus par le ministère de la Santé fait état de deux décès supplémentaires et de 105 nouveaux cas portant à 5.888 le nombre de personnes infectées depuis le 2 mars et à 84 le total des morts.



Les 105 cas recensés durant les dernières vingt-quatre heures proviennent de 978 tests.



Quatre-vingt-quatorze de ces infections concernent des personnes contacts placées en quarantaine par les services sanitaires, les 11 autres sont causées par la transmission communautaire, la source de leur contamination n’étant donc pas identifiée.



Les 11 cas provenant de la transmission communautaire ont été recensés aux Parcelles Assainies (2), à Ouakam (1), Mermoz (1), Mbao (1), Grand-Yoff (1), Yeumbeul (1), Liberté 6, des quartiers ou communes situés tous dans la région de Dakar, et à Ziguinchor (1).



Le nombre de décès causés par le Covid-19 est maintenant de 84, selon le ministère de la Santé, qui précise que 3.919 patients ont recouvré la santé depuis le début de la pandémie au Sénégal.



Ce nombre inclut les 60 malades contrôlés négatifs et déclarés guéris durant les dernières vingt-quatre heures.



Vingt-et-un patients étant dans un état jugé grave sont pris en charge dans les services de réanimation des hôpitaux.



A ce jour, 1.884 personnes se font soigner dans les centres de traitement du Covid-19, selon le ministère de la Santé.



































aps