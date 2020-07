COVID-19 : 63 NOUVEAUX CAS ET DEUX DÉCÈS

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a déclaré lundi avoir recensé 63 nouveaux cas de coronavirus portant à 8.198 le total des cas confirmés depuis l’apparition de la maladie au Sénégal, le 2 mars.



Ces 63 nouvelles contaminations proviennent de 710 tests virologiques effectués au cours des dernières vingt-quatre heures, a indiqué le docteur El Hadj Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention, lors d’un point de presse sur la pandémie de Covid-19 au Sénégal.



Cinquante cas contacts suivis ont été recensés par les services sanitaires, qui ont dénombré 13 contaminations causées par la transmission communautaire.



Les cas de Covid-19 causés par la transmission communautaire ont été recensés à Bignona, Diamniadio, Dieuppeul 3, aux HLM Grand Médine, à Liberté 6 Extension, Mermoz, Ouest-Foire, Passy, Thiaroye, Rufisque, à la Patte d’Oie, aux Parcelles Assainies et à Sicap Amitié.



Soixante-huit patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris, et 34 autres sont pris en charge par les services de réanimation des hôpitaux, a ajouté M. Ndiaye.



Il a annoncé deux nouveaux décès survenus au cours des dernières vingt-quatre heures.



A ce jour, le Sénégal compte 8.198 cas positifs de coronavirus, dont 5.514 guéris. Cent cinquante patients sont décédés, et 2.533 autres sont sous traitement.