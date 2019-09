CRASH D'UN HELICOPTERE DE L’ARMEE SENEGALAISE - Trois Jambars périssent en Centrafrique

Trois soldats de l’armée de l’air ont péri hier en Centrafrique dans un crash d’un hélicoptère de l’armée sénégalaise. Il s’agit de l’adjudant-chef Mady Coly, du sergent-chef Diaw Coulibaly et du capitaine Gorgui Founé. Dans un communiqué de la Direction de l’information et des relations publiques des armées (Dirpa), il est également annoncé un blessé. ‘’Un hélicoptère de l’armée de l’air du Sénégal de type Ml35 a fait un crash à l’atterrissage, dans la localité de Bouar, en République de Centrafrique’’, informe la note. ‘’L’aéronef, qui revenait d’une mission opérationnelle au profit de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en Centrafrique (Minusca) fait partie de la flotte d’hélicoptères sénégalais engagés dans le cadre de la mission de soutien à la paix dans ce pays’’, ajoute-t-elle.



La Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies (Minusca) informe quant à elle, qu’il n’y avait que quatre personnes dans l’avion et que le blessé est dans un ‘’état jugé critique et évacué à l’hôpital pour des soins intensifs’’. En outre, ‘’selon les premiers éléments, cet accident est dû à de mauvaises conditions atmosphériques ayant rendu impossible l’atterrissage’’, informe la note de la Minusca. ‘’Cet accident illustre, une fois de plus, les risques encourus par les Casques bleus dans leur engagement sur le terrain, souvent au péril de leur vie’’, a rappelé le représentant spécial, secrétaire général des Nations Unies et chef de la Minusca, Mankeur Ndiaye.



L’Etat-major général des armées informe pour sa part, être en contact permanent avec les autorités de l’Onu, en vue de l’évacuation du blessé et du rapatriement des dépouilles’’.



Cet accident a suscité beaucoup d’émotion au sein des populations. C’est d’abord le président de la République Macky Sall qui marque le premier sa tristesse suite à ce crash. Sur Twitter, le chef de l’Etat déclare : ‘’J’ai appris, avec émotion, l’accident d’hélicoptère de l’armée de l’air sénégalaise qui a coûté la vie à trois de nos concitoyens en mission. J’adresse les condoléances, au nom de toute la nation, à l’armée et aux familles des victimes’’, lit-on sur son compte.



































